ABD, PKK'ya yardım için bölgeye 2 bin 500 asker gönderiyor!

Türkiye'nin PKK'ya karşı amansız mücadelesi sürerken, PKK/YPG'nin hamiliğini yapan ABD'den peş peşe skandal adımlar geldi.

Geçtiğimiz hafta NATO Zirvesi'nde teröre karşı ortak mücadele taahhüdünde bulunan Washington yönetiminin Suriye'de PKK'nın konuşlu olduğu bölgelere 2 bin 500 asker göndereceği açıklandı.

Yeni Şafak'ın haberine göre, gönderilen birliğin Suriye'nin kuzeyinde ve Irak'ta görev yapacağı duyurulurken, ABD'nin PKK'yı güvence altına almak adına son dönemde bölgeye ciddi tahkimat yaptığı belirlendi. Geçtiğimiz hafta düzenlenen NATO Zirvesi'nde, birlik tarihinde ilk defa terörle mücadele koordinatörlüğü kurulacağını açıklanmış, terörle mücadelede Türkiye'ye tam destek verileceği taahhüt edilmişti. Zirvede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı müttefiklerimizin bilhassa PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG ile kurdukları çarpık ilişki, ittifakın birlik ve bütünlüğüne zarar veriyor" sözleri ile ABD'yi eleştirmiş ve "Müttefiklerimizden teröre karşı net bir tavır bekliyoruz" demişti. Aradan bir hafta geçmeden ABD'nin PKK'ya destek için bölgeye yığınak yapması, Washington'ın teröre verdiği desteği bir kez daha gözler önüne serdi.