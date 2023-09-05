ABD, PKK'ya karşı savaşan Arapları IŞİD ile tehdit etti!

Suriye’de çatışmaların Menbiç’e uzanması üzerine, Amerika’nın girişimi ile koalisyon güçleri müzakere çağrı yaptı. Koalisyon güçleri, bazı aşiretler ile yapılan görüşmede IŞİD’le mücadeleyi bahane ederek bölücü terör örgütü PKK/YPG ile güçlü ortaklığın önemini yineleyerek Arap aşiretlere gözdağı verdi.

Suriye’de Arap Aşiretler ile bölücü terör örgütü PKK/YPG arasın da başlayan çatışmalar sürüyor.

ÇATIŞMALAR MENBİÇ’E UZANINCA KOALİSYON GÜÇLERİ DEVREYE GİRDİ!

Sefeberlik ilan ederek birleşen arap aşiretleri ile PKK/YPG’li teröristlerin çatışmaları Menbiç’e kadar uzandı.Kanlı çatışmaların Deyrizor’dan sonra, Menbiç’e sıçraması ve PKK/YPG’nin ağır kayıplar vermesi üzerine,Amerika’nın girişimi ile koalisyon güçleri, arap aşiretlere müzakere çağrı yaptı.Dayrizor doğusundaki aşiretler,koalisyon güçlerinin müzakere çağrısını görüşmek üzere,bugün Ugedat kabilesi Şeyhi İbrahim el-Hıfal'ın evinde toplantı yaptığı öğrenildi.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ AŞİRET LİDERLERİYLE GÖRÜŞTÜ!

Suriye’de çatışmaların yoğunlaşması ve yayılması üzerine ABD’nin Suriye Büyükelçiliği, Deyrizor'da PKK/YPG ile Arap aşiretleri arasındaki çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'li komutanlar Ethan Goldrich ve Joel B. Vowell'ın,terör örgütüne bağlı sözde Demokratik Suriye Meclisi ve aşiret liderlerinin bir araya geldiği belirtildi.Yine ABD'li komutanların taraflarla görüşme yaptığını duyuran elçiliğin açıklamasında,:“ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ethan Goldrich ile IŞİD’e Karşı Uluslararası Koalisyon Güçleri Genel Komutanı Joel B. Vowell, Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Demokratik Suriye Meclisi ve Deyrizor’daki aşiretlerin liderleri ile bir araya geldi. Taraflar, Deyrizor sakinlerinin şikayet güçlerin Deyrizor’a müdahale etme tehlikesinin,sivillerin ölümü ile kayıpların önlenmesi ve mevcut şiddetin en kısa süre içerisinde azaltılmasının önemi konusunda hemfikir oldu. Goldrich ve Vowell, IŞİD'e karşı mücadelede ABD'nin SDG ile güçlü ortaklığının önemini yineledi.” denildi.

AMERİKA’NIN GİRİŞİMİNİ TERÖRİST ABDİ’DE DUYURDU!

Suriye’de Arap aşiretlerinin PKK/YPG’ye saldırısı sonrasında Amerika ile diğer koalisyon güçlerinin aşiretlerle görüşmesini örgütün Suriye sorumlusu Mazlum Abdi’de sosyal medya hesabından duyurarak doğruladı.Terör örgütü sorumlusu Abdi açıklamasın da,”Suriye rejiminin desteklediği silahlı gruplar Fırat'ın batısından bölgelerimize girdi.Washington, Deyrizor krizine barışçıl çözüm talep etti ve bizimle kapsamlı görüşmeler yaptı.Uluslararası koalisyon Deyrizor'daki militanlara karşı bize hava desteği sağladı.Deyrizor'daki aşiret şeyhleriyle temasa geçtik, onlar da krizin barışçıl yollarla çözülmesini istiyorlar.ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki ilişkileri bizim gözetimimiz altında sürüyor.Aldığımız bilgiler Şam'ın bölgelerimize girip kontrol etmeye çalıştığını gösteriyor.Bölgelerimizdeki Arap aşiretleri Suriye rejiminin geri dönüşünü istemiyor.” yazarak açıkladı.

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MEVLÜT YÜKSEL/ÖZEL HABER