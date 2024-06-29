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Dünya ABD petrol sondaj kulesi sayısını düşürdü
Dünya

ABD petrol sondaj kulesi sayısını düşürdü

Yeniakit Publisher
2024-06-29 10:13:00 -
ABD petrol sondaj kulesi sayısını düşürdü

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes tarafından yayımlanan haftalık verilere göre, 22-28 Haziran tarihleri arasında ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı bir önceki haftaya göre 6 adet azalarak 479'a geriledi.

Son bir yılda ise ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 66 adet azaldı.

 Brent petrolün varil fiyatı, perşembe gününü 86,39 dolardan kapattıktan sonra cuma gününü 86,41 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise perşembe gününü 81,74 dolardan kapatmışken, cuma gününü 81,50 dolar düzeyinde bitirdi.

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