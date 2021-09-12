ABD ordusuna İHA'lı saldırı
Irak'ın Erbil kentinde bulunan ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na 11 Eylül'ün yıl dönümünde insansız hava aracı ile saldırı düzenlendi.
ABD, Orta Doğu coğrafyasında 20 yıldır konuşlandırdığı askeri birliklerini yavaş yavaş çekerken, ABD ordusunun ayrılmaya başladığı bölgelerde saldırılar da devam ediyor.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, Erbil Havalimanı'na yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Patlayıcı yüklü İHA ile saldırdılar
Açıklamada, bir ABD birliğinin de konuşlu olduğu Erbil Uluslararası Havaalanı'na patlayıcı yüklü İHA ile saldırı düzenlendiği duyuruldu.
Öte yandan, saldırı sonrası güvenlik önlemlerinin alındığı havalimanında tüm seferler askıya alındı.
ABD basını İHA tehdidini yazmıştı
Birkaç gün önce Forbes dergisinin internet sitesinde, 11 Eylül benzeri muhtemel yeni bir saldırının bu kez insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenebileceğine dair habere yer verilmişti.