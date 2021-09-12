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Dünya ABD ordusuna İHA'lı saldırı
Dünya

ABD ordusuna İHA'lı saldırı

Irak'ın Erbil kentinde bulunan ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na 11 Eylül'ün yıl dönümünde insansız hava aracı ile saldırı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 02:12:00 -

ABD, Orta Doğu coğrafyasında 20 yıldır konuşlandırdığı askeri birliklerini yavaş yavaş çekerken, ABD ordusunun ayrılmaya başladığı bölgelerde saldırılar da devam ediyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, Erbil Havalimanı'na yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Patlayıcı yüklü İHA ile saldırdılar

Açıklamada, bir ABD birliğinin de konuşlu olduğu Erbil Uluslararası Havaalanı'na patlayıcı yüklü İHA ile saldırı düzenlendiği duyuruldu.

Öte yandan, saldırı sonrası güvenlik önlemlerinin alındığı havalimanında tüm seferler askıya alındı.

ABD basını İHA tehdidini yazmıştı

Birkaç gün önce Forbes dergisinin internet sitesinde, 11 Eylül benzeri muhtemel yeni bir saldırının bu kez insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenebileceğine dair habere yer verilmişti.

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