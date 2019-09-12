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ABD ordusu ve YPG/PKK'dan askeri eğitim görüntüsü

ABD öncülüğündeki koalisyon ve müttefiki YPG/PKK, Suriye'de teröristlere verdikleri ortak eğitimin videosunu paylaştı

12 Eylül 2019 Perşembe 14:33
ABD ordusu ve YPG/PKK'dan askeri eğitim görüntüsü

ANKARA (AA) - ABD ordusu, sosyal medya üzerinden müttefiki YPG/PKK ile teröristlere verdikleri ortak eğitimin videosunu paylaştı.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde kurulan Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu (CJTFOIR), resmi Twitter hesabından, SDG ismini kullanan müttefiki YPG/PKK ile teröristlere verdikleri müşterek eğitimin görüntülerini paylaştı.

Mesajda, "Komando adayları, 3 Ağustos'ta Suriye'de bir odayı temizliyor. CJTFOIR güçleri adayları, yaz dönemi eğitiminin bir parçası olarak Kentsel Arazi Askeri Operasyonlarında eğitti." ifadesi kullanıldı.

Terör örgütü YPG/PKK'ya ait olduğu bilinen sosyal medya hesaplarında da aynı görüntüler ve mesajlar paylaşıldı.

AA, 3 Eylül'deki haberinde, ABD ve YPG/PKK'nın son birkaç ayda çoğu Arap 700 teröristi eğittiğini duyurmuştu.

Daha önce Türkiye sınırındaki Ayn İsa ve Tel Abyad'da verilen eğitimler, ABD ve Türkiye arasında başlayan güvenli bölge görüşmelerinden sonra güney ve doğu kesimlerdeki kamplara taşındı.

Haseke iline bağlı Şeddadi beldesi, Rakka il merkezinin kuzeyi ve Tabka’da Amerikalı askeri danışmanların eğittiği yaklaşık 700 terörist, yaz aylarında YPG/PKK saflarına katıldı.

Büyük kısmı Arap kökenli bu kişilere ideolojik eğitimi ise YPG/PKK verdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) alınan bilgiye göre, söz konusu eğitimde iç güvenlik, el yapımı patlayıcı tespit ve imha eğitimi, kontra-terör konularında danışmanlık veriliyor.

2015'ten bu yana DEAŞ ile mücadeleyi gerekçe göstererek YPG/PKK'ya askeri destek veren ABD'nin Suriye'de halen 18 üs ve askeri noktada 2 bin civarı personeli bulunuyor.

ABD, terör örgütü YPG/PKK'ya lojistik ve eğitim desteği vermeye devam ederken örgüt ülkenin üçte birindeki işgalini sürdürüyor.


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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 14:33
  1. ABD
  2. YPG/PKK

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