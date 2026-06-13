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Gündem Körfez’de tansiyon yükseldi: ABD, İran İHA’larını vurdu
Gündem

Körfez’de tansiyon yükseldi: ABD, İran İHA’larını vurdu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Körfez’de tansiyon yükseldi: ABD, İran İHA’larını vurdu

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemileri hedef almak amacıyla çok sayıda tek yönlü saldırı İHA’sı fırlattığını açıkladı. Açıklamada, ABD güçlerinin tüm İHA’ları etkisiz hale getirdiği ve boğazdaki deniz trafiğinin kesintisiz sürdüğü bildirildi.

ABD ile İran arasında gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik temaslar sürerken, Basra Körfezi’nde tansiyonu yükselten yeni bir gelişme yaşandı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemilere yönelik çok sayıda tek yönlü saldırı İHA’sı kullandığını duyurdu.

İHA’ların tamamı düşürüldü iddiası

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, İran’a ait olduğu belirtilen insansız hava araçlarının ticari gemileri hedef aldığı ifade edilerek, ABD güçlerinin son saatlerde gerçekleştirilen operasyonlarda bu araçların tamamını düşürdüğü belirtildi.

Açıklamada, “ABD güçleri son saatlerde bunların hepsini düşürdü ve boğazdan geçişler kesintisiz şekilde devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

Hürmüz Boğazı’nda geçişler sürüyor

Dünya enerji ticareti açısından stratejik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı’nda herhangi bir aksama yaşanmadığını vurgulayan CENTCOM, uluslararası ticaret koridorunun açık kalmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Açıklamada, “Uluslararası ticaret koridoru geçişlere açık kalmayı sürdürüyor” denilerek bölgedeki deniz trafiğinin güvenliğinin sağlandığı mesajı verildi.

Bölgedeki gerilim yeniden yükseliyor

ABD ile İran arasında kalıcı bir anlaşma sağlanmasına yönelik diplomatik girişimler devam ederken yaşanan bu gelişme, Körfez’deki güvenlik risklerinin sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu. Uzmanlar, Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanabilecek yeni askeri hareketliliğin küresel enerji piyasaları ve deniz ticareti üzerinde önemli etkiler doğurabileceğine dikkat çekiyor.

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