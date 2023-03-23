ABD onca iflas varken diğer bankalara meydan okudu! Gerekirse yükseltmeye devam ederiz

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz oranlarının artırılmaya devam edilmesi gerekir ise Fed`in bunu yapacağını söyledi.

Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının ardından basın toplantısında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, "Eğer faiz oranlarını daha da yükseltmemiz gerekir ise, yapacağız" dedi.

Konuşmasında, geçtiğimiz hafta bankacılık sektöründe yoğunlaşan stresin ardından FOMC'de faiz artırımını durdurmayı değerlendirdiklerini, Silicon Valley Bank'ın batması sonrası kredi şartlarında sıkılaşmanın büyüklüğüne bağlı olarak son faiz artırımı yapmış olabileceklerine de işaret etti.

Kredilerde daralmanın istihdamı, ekonomik aktiviteyi ve enflasyonu ne kadar azaltabileceğinin faiz artırım ihtiyacı konusunda belirleyici olacağını vurgulayan Powell, "Kredilerde sıkılaşmanın kolayıkla ciddi bir makroekonomik etkisi olabilir dedi.

Olası bankacılık kargaşasının kredi şartlarını daha da sıkılaştıracağını belirten Powell, bunun Fed'in faiz artırımlarına daha az bir ihtiyaç olabileceği anlamına geldiğini ifade etti.

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Politika toplantısının ardından yapıan açıklamadan "devam eden artırımlar" ifadesini çıkardıklarını ve "Bir miktar ek politika güçlendirme uygun olabilir" ifadesini eklediklerini vurgulayan Powell, bu yıl için faiz indiriminin temel senaryolarında olmadığını, FOMC katılımcılarının da bu yıl için faiz indirimi beklemediklerini vurguladı.