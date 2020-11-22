ABD olmasa hiçler! İsaril askerlerinin beceriksizliği kaydedildi

İsrail'in sahip olduğu IDF Merkava Mk3 tankı, Ürdün Vadisi'ndeki bir eğitim tatbikatı sırasında bir treylere yüklenirken devrildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

ABD ordusu ve yönetimi İsrail'i her türlü askeri malzeme ile desteklerken, çoğu ülkeye verilmeyen gelişmiş silahlar çoğu zaman İsrail'e hediye olarak bile veriliyor.