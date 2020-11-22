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Dünya ABD olmasa hiçler! İsaril askerlerinin beceriksizliği kaydedildi
Dünya

ABD olmasa hiçler! İsaril askerlerinin beceriksizliği kaydedildi

İsrail tarafından düzenlenen tatbikat sırasında tankın taşıyıcıya yüklenmesi esnasında kaza yaşandı. Tank yükleme sırasında devrildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 22:49:00 -
ABD olmasa hiçler! İsaril askerlerinin beceriksizliği kaydedildi

İsrail'in sahip olduğu IDF Merkava Mk3 tankı, Ürdün Vadisi'ndeki bir eğitim tatbikatı sırasında bir treylere yüklenirken devrildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

ABD ordusu ve yönetimi İsrail'i her türlü askeri malzeme ile desteklerken, çoğu ülkeye verilmeyen gelişmiş silahlar çoğu zaman İsrail'e hediye olarak bile veriliyor.

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Yorumlar

deniz

ABD EKONOMİSİ ÇÖKÜŞTE BAKALIM İSRAİLİN GÜVENLİĞİNİ KİM SAĞLAYACAK  
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Rigo

Vay kerizler vay.
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