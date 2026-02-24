ABD, nükleer silah kontrolü için Rusya ve Çin ile masaya oturuyor

ABD yönetimi, nükleer silahların sınırlandırılmasına ilişkin Rusya ve Çin ile kritik bir temas süreci başlattı.

ABD Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, New START anlaşmasının 5 Şubat 2026 itibarıyla sona ermesinin ardından nükleer boşluğu dolduracak daha geniş bir anlaşma için İsviçre’nin Cenevre kenti ev sahipliği yapıyor.

Bugün Rus heyetiyle stratejik nükleer silahların sınırlandırılması üzerine görüşen ABD’li yetkililer, yarınki görüşme trafiğine Çin heyetini de dahil etmeyi planlıyor.

YENİ ANLAŞMAYA ÇİN VE BM DAİMİ ÜYELERİ DE DAHİL EDİLMEK İSTENİYOR

ABD, nükleer silahların azaltılması konusundaki görüşmeleri sadece Rusya ile sınırlı tutmayıp, BM Güvenlik Konseyi’nin diğer daimi üyeleri olan İngiltere, Fransa ve özellikle Çin’e de yaymak istiyor.

Çin daha önce bu aşamada üçlü bir nükleer müzakereye katılmayacağını açıklamış olsa da Washington, Cenevre’deki bu görüşmelerin nükleer silahların kontrolü için mantıklı bir adım olduğunu savunuyor.

Görüşmelerin yarınki ayağında Çin’in resmi müzakerelere katılıp katılmayacağı, küresel nükleer silahsızlanma çabalarının geleceği açısından belirleyici olacak.