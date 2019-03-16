ABD nükleer bombardıman uçağı Rusya sınırında uçtu!

MilRadar'ın verdiği bilgiye göre, Louisiana'daki Barksdale hava üssünden kalkan iki stratejik B-52H Stratofortress bombardıman uçağı, İngiliz hava üssüne iniş yaptı.

Bunun birlikte, son iki gün içinde üç Amerikan B-52 bombardıman uçağı ve B-52H İngiltere'ye gönderildi.

Daha önce, stratejik bombardıman uçağı B-52H Stratofortress, Kaliningrad bölgesindeki Rus sınırının yakınlarında farkedilmişti. Hava trafik kontrol kaynaklarına göre uçak, Rus filosunun bombalanmasını simüle etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, B-52'nin Baltık Denizi'nin tarafsız sularında uçtuğunu, Rusya sınırına 150 kilometreden daha az yaklaşmadığını ve hava savunma sisteminin onu izlemeye aldığı andan itibaren uzaklaştığı bilgisini paylaştı.

B-52, 1952 ve 1962 yılları arasında üretildi ve SSCB'nin herhangi bir noktasına iki adet güçlü termonükleer bomba atabilecek stratejik bir bombardıman uçağı olarak tasarlandı. Bugün de, ABD Hava Kuvvetleri'nin en önemli uzun menzilli bombardıman uçağı olma özelliğini koruyor.