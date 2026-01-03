  • İSTANBUL
Dünya

ABD Müttefiki Güney Kore Devlet Başkanı Lee'den olay sözler, dünya şokta: Televizyon kanalı yayınladı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD Müttefiki Güney Kore Devlet Başkanı Lee'den olay sözler, dünya şokta: Televizyon kanalı yayınladı

ABD Müttefiki Güney Kore Devlet Başkanı Çin’e yapacağı ilk resmî ziyaret öncesinde, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping için öyle ifadeler kullandı ki dünya şoka girdi: “muhteşem ve vizyon sahibi” olarak nitelendirdi. Olay sözleri i CCTV televizyon kanalı yayınladı.

ABD Müttefiki Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, göreve geldiği Haziran 2025’ten bu yana Çin’e yapacağı ilk resmî ziyaret öncesinde, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping için olağanüstü ifadeler kullandı ve onu “muhteşem ve vizyon sahibi bir lider” olarak nitelendirdi. Lee’nin bu çıkışı, Washington ile Tayvan gerginliği gibi bölgesel sorunlarla çevrili bir dönemde diplomatik çerçevede dikkat çekti.

Bu skandal sözler olarak değerlendirilirken Güney Kore’nin başkenti Seul’den yapılan açıklamalara göre, Devlet Başkanı Lee Jae Myung, 4–7 Ocak 2026 tarihleri arasında Çin’e gerçekleştireceği ilk resmî ziyaret kapsamında Pekin’de Xi Jinping ile bir araya gelecek. Ziyaret öncesi CCTV televizyon kanalına verdiği röportajda Lee, Çin lideri Xi hakkında, “Onun gerçekten muhteşem ve vizyon sahibi bir lider olduğunu düşünüyorum. Çin’in ekonomik büyümesini ve teknolojik kalkınmasına çok kısa bir zamanda yön verdi. Çevresindeki karmaşık jeopolitik gelişmelere rağmen ülkesini istikrarlı bir şekilde yönetiyor” ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, Lee’nin Çin ile ilişkileri yeniden derinleştirme ve ekonomik iş birliğini güçlendirme hedefini göstermesi bakımından dikkat çekiyor. Ulusal Güvenlik Danışmanı Wi Sung-lac, iki liderin görüşmesinde yalnızca ekonomik ve teknoloji alanlarının değil, Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılması gibi bölgesel güvenlik konularının da ele alınacağını belirtti.

