SON DAKİKA
Ankara'da diplomasi trafiği: Türkiye ve Romanya masaya oturdu!
Gündem

Ankara'da diplomasi trafiği: Türkiye ve Romanya masaya oturdu!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Ankara'da diplomasi trafiği: Türkiye ve Romanya masaya oturdu!

Türkiye ile Romanya arasındaki stratejik bağları güçlendirmek amacıyla düzenlenen Siyasi İstişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile Romanyalı mevkidaşı Clara Staicu’nun eş başkanlığında Ankara’da gerçekleştirildi. İki ülke arasındaki köklü dostluğun nişanesi olan görüşmelerde, iş birliği fırsatları en ince ayrıntısına kadar değerlendirildi.

Türkiye-Romanya Siyasi İstişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile Romanya Dışişleri Bakanlığında Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Sekreteri Clara Staicu eş başkanlığında Ankara'da yapıldı.

Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bozay ve Staicu eş başkanlığında Ankara'da düzenlenen Türkiye-Romanya Siyasi İstişareleri'nde ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

