Ankara'da diplomasi trafiği: Türkiye ve Romanya masaya oturdu!
Türkiye ile Romanya arasındaki stratejik bağları güçlendirmek amacıyla düzenlenen Siyasi İstişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile Romanyalı mevkidaşı Clara Staicu’nun eş başkanlığında Ankara’da gerçekleştirildi. İki ülke arasındaki köklü dostluğun nişanesi olan görüşmelerde, iş birliği fırsatları en ince ayrıntısına kadar değerlendirildi.
