ABD Münbiç sözünü tutmadı!

Menbiç'ten 4 Temmuz'dan itibaren çekilmesi beklenen PKK/PYD-YPG'li teröristler henüz kenti boşaltmadı. Ankara'ya yaptırım peşinde koşan ABD'nin Menbiç'te de verdiği sözleri tutmaması "Türkiye'yi oyalıyor mu" sorularına neden oluyor. Türkiye ve ABD arasında yaptırım krizi yaşanırken, daha önceden anlaşmaya varılan Menbiç Yol Haritası'nda henüz Ankara'yı memnun edecek bir ilerleme sağlanamadı. ABD'nin Rahip Brunson'ı bahane ederek Türkiye'ye yaptırım uygulama çabaları kadar Suriye'deki işbirliğinde yavaş davranması da dikkat çekmeye başladı. Ankara ve Washington arasında varılan mutabakata göre Menbiç'i işgal eden PKK/PYD-YPG'li teröristlerin 4 Temmuz'dan itibaren Menbiç'ten çekilmesi gerekiyordu. 4 Temmuz'da Kandil'den gelen 10 kadar PKK/ PYD-YPG'li terörist Menbiç'ten çekilirken geri kalan militanların ise kentte kaldığı biliniyor. O tarihten bu yana da Menbiç'ten ciddi bir çekilme olmadı. Hatta ABD'li askerlerin YPG'li teröristlerle halı saha maçı yaptığına dair görüntüler bile basına servis edildi.



DEVRİYEYE DEVAM



Durum böyleyken bölgedeki kaynaklar da Menbiç'te PYD/ YPG varlığının devam ettiğini Türk askerinin ise ABD ile koordineli şekilde devriye attığını belirtiyor. Bu devriyelerin de daha çok Fırat Kalkanı ile Menbiç arasındaki yaklaşık 45 kilometrelik hatta gerçekleştiği ve daha çok dış bölgeleri kapsadığı ifade ediliyor. Ankara ise bir an önce Menbiç'in iç mahallelerinde devriye atılmasını istiyor. Bunun için de öncelikle PKK/PYD-YPG'li teröristlerin Menbiç'i boşaltması gerekiyor. ABD ise terör örgütünü Menbiç'ten çıkarmak için hızlı davranmıyor. TSK son olarak Menbiç'te 27'nci devriyenin atıldığını duyurdu. 4 Temmuz'un üzerinden 1 aydan fazla zaman geçmesine rağmen henüz teröristlerin kenti boşaltmaması ve Başkan Tayyip Erdoğan'ın da Menbiç'te işlerin beklendiği gibi gitmediğine dikkat çekmesi "ABD Türkiye'yi oyalıyor mu?" sorularına neden oluyor.



ABD İLE YPG KOL KOLA



Menbiç'te bulunan ABD askerleri terör örgütü YPG/PKK ile kol kola yer aldığı kare nisanda ortaya çıkmıştı. Skandal görüntüler sosyal medyaya yansımıştı. Görüntüler, bölgede uzun süredir bilinen, ABD ve terör örgütü arasındaki sıkı işbirliğini bir kez daha gözler önüne sermişti.

Sabah