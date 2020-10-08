  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi ABD merkezli düşünce kuruluşundan uluslararası finans kurumlarına "Doğu Akdeniz" tavsiyesi
Ekonomi

ABD merkezli düşünce kuruluşundan uluslararası finans kurumlarına "Doğu Akdeniz" tavsiyesi

Yeniakit Publisher
2020-10-08 13:32:29 -
ABD merkezli düşünce kuruluşundan uluslararası finans kurumlarına "Doğu Akdeniz" tavsiyesi

İSTANBUL (AA) - Uluslararası finans kuruluşlarının, Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilecek herhangi bir enerji projesini, bölgesel entegrasyonu ve siyasi istikrarı dikkate alarak finanse etmesi gerektiği belirtildi.

ABD merkezli düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi tarafından yayımlanan "Fiyattan Önce Değer: Akdeniz Gazını Finanse Ederken, Siyasi İstikrar ve Bölgesel Entegrasyona Öncelik Vermek" başlıklı raporda, Doğu Akdeniz'de siyasi çatışmalar yerine ortak stratejiler geliştirilerek bölgesel iş birliği potansiyelinin geliştirilmesinin önem taşıdığı ifade edildi.

Doğu Akdeniz gazının ekonomik olarak hayata geçirilmesi zor bir emtia olarak değerlendirildiği çalışmada, Doğu Akdeniz Gaz Forumu (EMGF), bölgesel entegrasyona, sosyal barışa ve siyasi huzura meydan okuyan bir tehdit olarak değerlendirildi.

Raporda, Türkiye, Lübnan, Suriye ve Filistin gibi bölgede bulunan komşu ülkeleri dışlamak üzerine inşa edilen söz konusu forumun, daha savunmasız bir bölge yarattığına işaret edildi.

- Projeler bölgedeki tüm ülkelerin çıkarlarına ve siyasi istikrara katkı sağlamalı

Raporda, Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilecek herhangi bir enerji projesinin bölgedeki tüm ülkelerin çıkarlarına ve siyasi istikrara katkı sağlaması gerektiği vurgulandı.

Bu büyüklükteki projeler enerji şirketleri tarafından hayata geçirildiği için uluslararası finans kuruluşlarının fonlarına ihtiyaç duyulduğu belirtilen raporda, bu kuruluşların Doğu Akdeniz'de uzun vadeli refah yaratan ve tüm ülkelerin ulusal çıkarlarını gözeten potansiyel projeleri finanse etmeleri, aksi yöndeki projelerin finansman ihtiyaçlarını ise reddetmeleri gerektiği bildirildi.

Enerji şirketlerinin geliştirdiği projeler üzerinde nihai söz sahibi olan uluslararası finans kuruluşlarının güçlerini harekete geçirmelerine ihtiyaç olduğu, bu yaklaşımın da kapsamlı ve karşılıklı bir anlayış gerektirdiği ifade edildi.

Raporda, yatırımcılara, Doğu Akdeniz gazının diğer ülkelerin siyasi ve ekonomik çıkarları açısından ne anlama geldiğini bilerek yatırım yapmaları tavsiye edildi.

Bölgedeki enerji potansiyelinin değerlendirilmesi için salt ekonomik yatırım koşullarına indirgenemeyecek uzun bir diyalog süreci gerektiğine vurgu yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aliyev'den dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması: Türk SİHA'ları olmasaydı...
Siyaset

Aliyev'den dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması: Türk SİHA'ları olmasaydı...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, CNN Türk canlı yayınında konuştu: "Ermenistan muhtelif ülkelerden Dağlık Karabağ'a terörist getirdi. ..
NATO'dan 'Türkiye' ve Yunanistan' açıklaması: Başardık
Gündem

NATO'dan 'Türkiye' ve Yunanistan' açıklaması: Başardık

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Akdeniz’de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilimin düşürülmesine ilişkin "NATO bünyesinde Tü..
Katar'dan F-35 atağı
Dünya

Katar'dan F-35 atağı

ABD yapımı beşinci nesil F-35 savaş uçaklarını satın almak için Katar, ABD'ye resmi başvuru yaptı.
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay