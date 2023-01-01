  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD medyası yazdı: Zelenskiy'e zorla imza attıracaklar
Dünya

ABD medyası yazdı: Zelenskiy'e zorla imza attıracaklar

Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna tarafını destekleyen NATO ve Batılı ülkelerin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i Rusya ile bir barışa zorlayacağı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-01 22:35:00 -
ABD medyası yazdı: Zelenskiy'e zorla imza attıracaklar

CNN Uluslararası Güvenlik Editörü Walsh’ın kaleme aldığı makalede, Kuzey Atlantik ittifakı'nın liderliğinin soğukkanlılığını yitirmesi halinde Ukrayna'yı Rusya ile bir barış anlaşması imzalamaya zorlayabileceği belirtildi...

CNN Uluslararası Güvenlik Editörü Nick Paton Walsh, NATO’nun silah tedariki nedeniyle Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i Rusya ile barış anlaşması yapmaya zorlayabileceğini yazdı.

CNN Uluslararası Güvenlik Editörü Walsh’ın kaleme aldığı makalede, Kuzey Atlantik ittifakı'nın liderliğinin soğukkanlılığını yitirmesi halinde Ukrayna'yı Rusya ile bir barış anlaşması imzalamaya zorlayabileceği belirtildi.

Walsh, “NATO'nun silah tedariki nedeni ile sabrı tükenebilir. Bu, (İttifakı) uzun vadeli güvenlik pahasına ekonomik elverişlilik aramaya ve Kiev’in zararlı çıkacağı barış için ısrar etmeye zorlayacak” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı özel askeri operasyon sonrasında ABD ve müttefikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne milyarlarca dolar değerinde askeri teçhizat sevk etti. Moskova birçok kez Batı’nın çatışmayı uzatma çabasında olduğunu açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki yabancı yapım mühimmat depolarının Rus Hava-Uzay Kuvvetleri için meşru hedef haline geleceğini ifade etmişti.

Zelenskiy: Her senaryoya hazır olmalıyız
Zelenskiy: Her senaryoya hazır olmalıyız

Dünya

Zelenskiy: Her senaryoya hazır olmalıyız

Zelenskiy: orada durum zor, acı verici
Zelenskiy: orada durum zor, acı verici

Dünya

Zelenskiy: orada durum zor, acı verici

Zelenskiy duyurdu: Kontrolü sağladık
Zelenskiy duyurdu: Kontrolü sağladık

Dünya

Zelenskiy duyurdu: Kontrolü sağladık

Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Dünya

Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Zelenskiy savaştaki son durumu paylaştı
Zelenskiy savaştaki son durumu paylaştı

Dünya

Zelenskiy savaştaki son durumu paylaştı

Zelenskiy: Emri verenler affedilmeyecek
Zelenskiy: Emri verenler affedilmeyecek

Dünya

Zelenskiy: Emri verenler affedilmeyecek

Vladimir Zelenskiy'den yeni yıl mesajı
Vladimir Zelenskiy'den yeni yıl mesajı

Dünya

Vladimir Zelenskiy'den yeni yıl mesajı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23