0553 313 94 23

ABD kuklası BAE’ye sert uyarı: Ayağını denk al!

İran yönetimi, 'hava sahasını ihlal eden' ABD'ye ait insansız hava aracının (İHA), Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) bir üsten kalktığı gerekçesiyle BAE'nin Tahran Maslahatgüzarı’nı Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak, ‘ayağını denk al’ uyarısı yaptı

22 Haziran 2019 Cumartesi 21:37
ABD kuklası BAE’ye sert uyarı: Ayağını denk al!

İran yönetimi, "hava sahasını ihlal eden" ABD'ye ait insansız hava aracının (İHA) Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) bir üsten kalktığı gerekçesiyle BAE'nin Tahran Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak, ‘ayağını denk al' uyarısı yaptı

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran "hava sahasını ihlal eden" ABD'ye ait İHA'yla ilgili BAE'nin Tahran Maslahatgüzarının bakanlığa çağrıldığı ve uyarıldığı belirtildi.

Maslahatgüzara, ülkesinin İran hava sahasına yönelik ihlalde payı olduğunun ve İran'ın buna itirazının iletildiği kaydedilen açıklamada, "Yabancı güçlere askeri tesislerini kullandıran bölge ülkeleri, İran'ın kara, hava ve denizlerine yönelik her türlü saldırıdan sorumlu tutulacaktır" ifadesine yer verildi.

Düşürülen İHA

İran Devrim Muhafızları Ordusu, perşembe günü Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde İran hava sahasını ihlal eden ABD Hava Kuvvetle rine ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının İran tarafından düşürüldüğünü doğrulamış, ancak söz konusu İHA'nın uluslararası hava sahasında uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, düşürülen İHA'nın BAE'deki ABD'ye ait Ez-Zafra Hava Üssü'nden kalktığını ve hava sahası ihlali gerekçesiyle düşürüldüğünü açıklamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 21:37
  1. Ordu
  2. İran
  3. bae
  4. abd
  5. iha
  6. üst
  7. suçlama
  8. Birleşik Arap Emirlikleri
  9. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı
  10. RQ-4 Global Hawk

YORUM YAZ

  • ErenEren1 sa önce
    İran bu adımla kukla yönetimlere çok güzel bir şekilde problem oluşturursanız sizi vururum diyor. Doğruda yapıyor.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

GÜNCELLEME - Etiyopya'da yerel hükümete darbe girişimi
  1. GÜNCELLEME - Etiyopya'da yerel..
  2. Hamas'tan ABD'nin ekonomi paketine yanıt
  3. Niğde'de 4. kattan düşen kız çocuğu öldü
  4. Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin..
  5. Ali Koç: “Bu sene için sağlık olsun”
  6. ABD kuklası BAE gözünü bu kez oraya..
  7. Muhammed Karavuş'tan gümüş madalya
  8. Sarıkız’ı Afyon’da sucuk yapacaklardı,..
  9. Trump'tan yasa dışı göçmenlerin sınır..
  10. Eski iş arkadaşlarını silahla..
  11. Ürdün, Bahreyn Çalıştayı'na düşük..
  12. ABD, Orta Doğu barış planının ekonomi..
  13. Bakan Kasapoğlu’ndan, Filenin..
  14. Gaziantep'te "2. Geleneksel Hayat Boyu..
  15. 1. Şöhretler Futbol Turnuvası’nın ödül..
  16. Bakan Kasapoğlu, A Milli Erkek..
  17. Ülkü Ocakları Başkanı Ateş’ten..
  18. Bilecik’te 2 motosiklet çarpıştı: 1..
  19. 6. CMAS Serbest Dalış Havuz Avrupa..
  20. Denizlispor Rodallega’yı açıkladı
  21. İkiz güreşçiler başpehlivanlık için el..
  22. Ortadan ikiye ayrılan otomobilde ölen..
  23. Milliler, kupa ve madalyalarını aldı
  24. Emek ve Adalet Yürüyüşü sona erdi:..
  25. İdlib'e hava saldırıları: 5 ölü
  26. ABD pazartesi günü İran'a yeni..
  27. Borçlarından dolayı bunalıma giren..
  28. Paris'te "Muhammed Mursi" gösterisi
  29. Otelde pompalı tüfekle ateş açan..
  30. BM İnsan Hakları Yüksek..
Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...

Günün Karikatürü

22 Haziran 2019
Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!