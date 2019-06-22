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ABD kuklası BAE gözünü bu kez oraya dikti!

Yemen'in güneyindeki ayrılıkçı milisleri destekleyerek nüfuz alanını genişletmeye çalışan BAE, şimdi de Yemen'in güneyindeki doğa harikası stratejik Sokotra Adası'na gözü çevirdi. Yemen'deki ayrılıkçı gruplar ve paralı askerlerle, muhaliflere suikast, adam kaçırma, işkence gibi yollara başvurmaktan çekinmeyen BAE, Yemen'deki aktörler arasındaki bölünmeyi de körüklüyor.

22 Haziran 2019 Cumartesi 23:04
ABD kuklası BAE gözünü bu kez oraya dikti!

Yemen'de yaklaşık beş yıldır süren savaşta Suudi Arabistan'ın başını çektiği Arap koalisyonunun en büyük askeri ortağı BAE, güneyde desteklediği milis ordularıyla alan kazanmaya çalışırken son olarak Aden Körfezi ve Afrika Boynuzu yakınındaki doğa harikası ve stratejik Sokotra Adası'na gözünü dikti.

Suudi Arabistan'ın Yemen'de sürdürdüğü askeri operasyon çerçevesinde BAE, Ekim 2016'da adadaki insani yardım faaliyetlerinin yanı sıra adaya bir askeri üs inşasına başladı.

BAE'nin 2017 boyunca adada artan askeri varlığı üzerine Yemen içindeki bazı gruplar Emirlikleri adayı işgal etmeye çalışmakla suçladı.

BAE 14 gün yönetti

BAE, 30 Nisan 2018'de desteklediği güneyli ayrılıkçı milislerle Yemen Başbakanı Ahmed bin Dagir'in adada bulunduğu sırada, hava kargosuyla adaya zırhlı araçlar, tank ve ağır mühimmat çıkardı.

Güneydeki ayrılıkçı milisler bu sırada Hadibu kentinin resmi binalarına BAE bayrakları çekti.

Uluslararası meşruiyete sahip Yemen Hükümeti, BAE'nin adadaki girişimlerini "saldırı ve işgal" şeklinde niteledi.

Yemen hükümetinin hamisi Suudi Arabistan'ın araya girmesiyle 14 Mayıs 2018'de taraflar arasında anlaşma sağlanırken, güneyli ayrılıkçılar ve BAE, Sokotra'daki stratejik binaları merkezi hükümete teslim etti ve adadan çekildi.

BAE elini yeniden uzattı

BAE'nin, çoğunluğunu güneydeki ayrılıkçı gruplardan oluşturduğu yakın zamanda kurduğu Hizam el-Emni'nin (Güvenlik Kemeri) yanı sıra desteklediği gruplarla ülkenin güneyindeki Aden'den başlayarak Babu'l Mendeb Boğazı'nın kıyı şeridini ele geçirme çabaları son dönemde hız kazandı.

Babu'l Mendeb Boğazı şeridinde hakimiyet sağlamak için kendi kontrolünde milis orduları kuran BAE, gözlerini Hint Okyanusu, Afrika Boynuzu ve Aden Körfezi arasındaki bu adaya çevirdi.

BAE'nin güdümündeki Güvenlik Kemeri milis grubu, geçen salı günü adaya çıkarma yapmaya çalıştı.

Adadaki Yemen merkezi hükümetine bağlı sahil güvenlik güçleri ve BAE destekli milisler arasında çatışmalar yaşandı.

BAE'ye bağlı güçler, salı gecesi Sokotra Adası'ndaki hükümet güçleriyle yaşanan silahlı çatışmaların ardından adadan ayrılmak zorunda kaldı.

Yemen merkezi hükümetinin tepkisini çeken bu olayın ardından Devlet Bakanı Abdulgani Cemil, BAE'nin adadaki varlığını "tam anlamıyla bir işgal" diye nitelendirerek, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'yi bu konuda kesin bir karar almaya çağırdı.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 23:04
  1. Yemen Hükümeti
  2. BAE
  3. Suudi Arabistan

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