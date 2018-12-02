0553 313 94 23

ABD Konsolosluğuna saldırı! "Bomba değil, maytap"

Meksika'daki ABD Konsolosluğuna bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırının el bombalarıyla gerçekleştiği yönüne çıkan haberleri yalanlayan Meksikalı yetkililer, atılan maddenin maytap olduğunu ileri sürdü.

02 Aralık 2018 Pazar 13:22
ABD Konsolosluğuna saldırı! "Bomba değil, maytap"

ABD merkezli Fox News haber kanalı, Meksika'nın Guadalajara kentinde bulunan ABD Konsolosluğu'na iki adet el bombası atıldığını iddia etti. 30 Kasım Cuma gecesi yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ABD'li ve Meksikalı yetkililer olay hakkında soruşturma başlattı.

"Bomba değil maytap"

Meksikalı yetkililer ise konsolosluk binasına atılan maddenin el bombası değil maytap olduğunu söyledi.

"Saldırı anında konsolosluk kapalı"

Konsolosluğun Facebook hesabından olayla ilgili bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada yaşanan saldırı girişimi sebebiyle ölen ya da yaralanan olmadığı, olayın gerçekleştiği saatte konsolosluk binasının kapalı olduğu belirtildi.

CJNG şüphesi

Saldırı girişiminin Meksikalı suç örgütü Jalisco Yeni Nesil Karteli CJNG tarafından yapılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 13:22
  1. Meksika
  2. ABD
  3. Guadalajara

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    1. Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400..
    2. Afganistan'da bombalı araç..
    3. AK Parti Kars’ta MHP’ye destek verecek
    4. Avrupa şampiyonu kick boksçu, Nemrut..
    5. Esenyurt'ta darp sonucu ölüme gözaltı
    6. Belgesel çekerken öyle bir şeyle..
    7. Düşler Akademisi projesiyle 10 yılda 6..
    8. Mustafa Cengiz'den ceza yorumu
    9. ABD'den "Münbiç'te ortak devriye"..
    10. ABD Konsolosluğuna saldırı! "Bomba..
    11. Günlerdir gözaltındaydı! İsrail..
    12. Ford Otosan ve AVL'den "otonom konvoy"..
    13. Gençlerle sabah namazında buluşan..
    14. Trabzonspor'da kupa mesaisi
    15. Terör örgütü FETÖ'de büyük panik!..
    16. Reklâmı yasak olanın festivali olur mu?
    17. Meteorolojiden Antalya, Muğla ve..
    18. Oğlu dağa kaçırılan aileden terör..
    19. Vatandaşa müjde! Faturalara yansıyacak
    20. Güneydoğu ihracatının öncüsü tekstil
    Maduro, Erdoğan'ın ziyareti öncesi hepsini Türkiye'ye devretti
    Maduro, Erdoğan'ın ziyareti öncesi hepsini Türkiye'ye devretti
    İyi Partili Ümit Özdağ'dan Suriyelilere yönelik 182 nefret mesajı
    İyi Partili Ümit Özdağ'dan Suriyelilere yönelik 182 nefret mesajı
    Menzili 600 kilometre! Karadeniz'de kuş uçurtmayacak
    Menzili 600 kilometre! Karadeniz'de kuş uçurtmayacak
    Rus kuklası Kadirov'dan 'Diriliş' tiyatrosu!
    Rus kuklası Kadirov'dan 'Diriliş' tiyatrosu!
    AYM'den flaş karar! 2 siyasi parti hakkında suç duyurusu
    AYM'den flaş karar! 2 siyasi parti hakkında suç duyurusu

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    Seçim öncesi bomba iddia! AK Parti o illeri MHP'ye bırakıyor
    Seçim öncesi bomba iddia! AK Parti o illeri MHP'ye bırakıyor
    Serbest bırakılmayı uman Demirtaş ağladı: Beklesinler, duruşmaya geliyorum
    Serbest bırakılmayı uman Demirtaş ağladı: Beklesinler, duruşmaya geliyorum