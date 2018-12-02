ABD Konsolosluğuna saldırı! "Bomba değil, maytap"

ABD merkezli Fox News haber kanalı, Meksika'nın Guadalajara kentinde bulunan ABD Konsolosluğu'na iki adet el bombası atıldığını iddia etti. 30 Kasım Cuma gecesi yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ABD'li ve Meksikalı yetkililer olay hakkında soruşturma başlattı.

"Bomba değil maytap"

Meksikalı yetkililer ise konsolosluk binasına atılan maddenin el bombası değil maytap olduğunu söyledi.

"Saldırı anında konsolosluk kapalı"

Konsolosluğun Facebook hesabından olayla ilgili bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada yaşanan saldırı girişimi sebebiyle ölen ya da yaralanan olmadığı, olayın gerçekleştiği saatte konsolosluk binasının kapalı olduğu belirtildi.

CJNG şüphesi

Saldırı girişiminin Meksikalı suç örgütü Jalisco Yeni Nesil Karteli CJNG tarafından yapılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.