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Aktüel ABD Kongresinden Trump'a, Navalnıy'ın zehirlenmesinde Rusya'nın rolünün soruşturulması talebi
Aktüel

ABD Kongresinden Trump'a, Navalnıy'ın zehirlenmesinde Rusya'nın rolünün soruşturulması talebi

Yeniakit Publisher
2020-09-08 20:25:43 -
ABD Kongresinden Trump'a, Navalnıy'ın zehirlenmesinde Rusya'nın rolünün soruşturulması talebi

WASHINGTON (AA) - ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi, Başkan Donald Trump'a, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesiyle ilgili olarak Rusya'nın kimyasal silah kullanmış olma ihtimalinin soruşturulması için talepte bulundu.

Komitenin parti liderleri Demokrat Eliot Engel ve Cumhuriyetçi Mike McCaul, Trump'a gönderdikleri mektupta, Nalvalnıy'ın zehirlenmesiyle ilgili soruşturma talebinde bulundu.

Bu tarz bir soruşturmanın ABD yasaları çerçevesinde zorunlu olduğunun anımsatıldığı mektupta, olayda Rusya'nın rolü olduğunun tespit edilmesi durumunda Moskova yönetimine yaptırım uygulanması ihtimalinin doğacağı belirtildi.

- "Bu aşağılık saldırının sorumlularından hesap sorulmalı"

Mektupta, "Rusya hükümeti, bir kez daha kendi vatandaşlarına karşı kimyasal silah kullanmışsa bu ülkeye ek yaptırımlar getirilmeli. Bu aşağılık saldırının sorumlularından hesap sorulmalı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendisinin ve yandaşları hiçbir ceza almaksızın uluslararası hukuku ihlal edemeyeceklerini bilmeliler." ifadesine yer verildi.

Mektupta ayrıca, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü tarafından yürütülen uluslararası soruşturmada iş birliği yapması için ABD'nin Rusya'dan talepte bulunması çağrısı yapıldı.

ABD Başkanı Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, Navalnıy'a karşı kimyasal silah kullanıldığına ilişkin Alman yetkililerin kanıt sunmasını beklediklerini açıklamıştı.

- Rus muhalife yönelik saldırı

Sibirya'dan ağustosta Moskova'ya dönüşü sırasında uçakta rahatsızlanan 44 yaşındaki Rus muhalif lider Alexei Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e getirilmişti. Almanya, Rus muhalifin kesin olarak zehirlendiğinden emin olduklarını duyurmuştu.

Navalnıy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en önemli rakibi olarak kabul ediliyor. Ülkedeki yolsuzluklara karşı verdiği mücadeleyle bilinen eski avukat Navalny, Kremlin önünde düzenlediği protestolarla biliniyor.

Sık sık cezaevine giren Aleksey Navalnıy, 2012-2014 yıllarında cezaevinde kalırken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Moskova'yı insan hakları ihlalinden suçlu bulmuştu. Mahkeme Navalnıy'ın politik saiklerle içeride tutulduğuna hükmetmişti.


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