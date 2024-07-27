ABD Kongresi Nazi Meclisinin benzeridir! Her biriniz birer Hitler'siniz

Soykırım suçlusu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD Kongresinde yaptığı konuşmayı alkışlayan ve Gazze kasabını ağırlayan Başkan Biden ile diğer Amerikalılara öfke büyüyor... ABD Kongresinde yaşanan rezalete tepki gösteren Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, şu değerlendirmelerde bulundu:

ABD’de alkışlanan soykırımdır

“Netanyahu, 56 dakikalık konuşmasında tam 50 kez alkışlandı. Bu olay gösteriyor ki, ABD Kongresi siyonizmin emrindedir. ABD başkanı bile bu kadar alkışlanmamıştır. Alkışlanan şüphesiz Netanyahu değil soykırımdır, katliamdır, Müslüman öldüren siyonistlerdir. Soykırımı ve katliamı alkışlayan ABD’li senatörler bu kara lekeyi nesiller boyu taşıyacaktır. Uluslararası mahkemelerde savaş suçlusu ilan edilen Netenyahu’nun konuşmasının tıpkı Hitler gibi ayakta alkışlanması ABD siyasi tarihine kara bir leke olarak düşmüştür. O alkışları yapan eller masumların kanını taşıyan ellerdir. Oturuma katılmayan 96 onurlu senatörü ve Netanyahu’yu protesto eden Filistin asıllı Rashida Tlaib’e teşekkür ediyorum.”

“Patron” benim diyor

Tarihçi Yazar Mustafa Armağan da şunları söyledi: “Bazıları konuşmasının Hitler’in ünlü Reichstag konuşmalarını andırdığını söyleyerek aralarında benzerlik kuruyor ve ‘vaktiyle Naziler nasıl Hitler’in sözünü sık sık alkışlarıyla kestiyse Kongredekiler de ona nazire yaptı’ yorumuna varıyor. Maalesef Amerika’da fazla derin bir kültür yoktur. Onlar esasen AIPAC lobisinin gücünü alkışlamaktadır. Zaten Netanyahu da Kongre önünde Filistin destekçisi Amerikan vatandaşlarını aptal diye yerin dibine geçirirken alkışlamaları da gerçek patronun İsrail olduğunu ayan beyan ortaya koyuyordu.”

Yeri sanık sandalyesidir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da, tepkisini şöyle aktardı: “Savaş suçlularının yeri meclis kürsüleri değil sanık sandalyesidir. Tüm insanlığın başından itibaren izlediği Gazze’de yaşanan soykırıma varan katliamın ve açık savaş suçlarının üstünü örtmeye Netanyahu’nun yalana dayalı şovu yetmeyecektir. Şaibeli bir ismin parlamentolarında konuşturulmasına başından beri karşı çıkarak oturuma katılmayan sağduyu sahibi Kongre üyelerini ve cesur itirazlarını dile getirenleri takdirle karşılıyorum.”

Ortak olduklarının itirafıdır

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç ise, şunları dile getirdi: “Bu alkışlar, soykırımcılarla ortak olduklarının bir itirafıdır. Soykırımcıyı alkışlamak, uluslararası hukukun ayaklar altına alınması anlamına gelmektedir. Başta İslam ülkeleri olmak üzere vicdanı sönmemiş tüm dünya ülkelerini ABD ile tüm ilişkilerini gözden geçirmeye çağırıyorum. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin TBMM’ye davet edilmesini ve bir konuşma yaparak Filistin’de yaşananları anlatmasını istiyoruz. Milletvekilleri olarak da onu ayakta alkışlamalıyız.”

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