ABD, Japonya, Finlandiya modellerine son! MEB 'Harezmi Modeli' eğitim sistemine geçiyor!

Batı özentisi ezik kafaların gençliğimize dayattığı 'öğütüm' sistemine son! Türkiye'nin milli ve manevi değerlerine uygun olarak geliştirilen Harezmi Eğitim Modeli, 61 ilde uygulanıyor ve gelecek sene 27 pilot ilde 115 okulda daha hayata geçirilecek.

Ezberci sistemden uzaklaşarak yaparak öğrenmeye teşvik eden model, öğrencilerin liderlik ve sorumluluk alabilmelerini de hedefliyor.

Adını ünlü İslam bilgini El-Harezmi'den alan model, öğrencileri ezberden uzaklaştırıp yaparak öğrenmeye teşvik ediyor. Kodlama, robotik ve yapay zeka gibi güncel alanları da kapsayan model, öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini geliştirmesine yardımcı oluyor.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Harezmi Eğitim Modeli'nin amacını şu şekilde açıklıyor: "Harezmi Eğitim Modeli ile öğrencilerin ilgi alanları, becerileri ve öğrenme gereksinimlerine odaklanarak yaşam problemlerini tanımlayan, yenilikçi ve etkili çözümler üreten ve bu aşamada algoritmik düşünme, bilişsel ve üst bilişsel, sosyal-duygusal ve pratik ve fiziksel becerilerini geliştiren, bilgi edinme sürecinde birden fazla disiplinden yararlanan, yaratıcı düşünebilen, takım halinde hareket edebilen, liderlik ve sorumluluk alabilen, bilgi tabanlı düşünerek hareket eden bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir."

Harezmi Eğitim Modeli'ni uygulayan okullardan biri olan Şener Birsöz İlkokulu Müdürü Adem Koç da modelin öğrenciler üzerindeki olumlu etkilerini şu şekilde anlatıyor: "Model öğrenci merkezli, öğretmenlerin koordinatör olduğu bir sistem. Çocuklar ezberleyerek değil; yaparak öğreniyor. Bu da kalıcı öğrenmeyi beraberinde getiriyor. Çocuklar öğrendiği hiçbir şeyi artık unutmuyor. Üreten, yapan, tasarlayan öğrenciler oluyorlar. Takım çalışmasına da teşvik ediyor."

Harezmi Eğitim Modeli, Türkiye'nin eğitim sisteminde önemli bir değişim potansiyeli taşıyor. Modelin yaygınlaşmasıyla birlikte, ezberci eğitimden uzak, 21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetiştirilmesi hedefleniyor.

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