ABD istihbaratı açıkladı: 90 günde başkent düşebilir!

İsminin açıklanmaması kaydıyla Reuters'e konuşan yetkili, Kabil'in ne kadar dayanabileceğine ilişkin değerlendirmesinde, Taliban'ın hızlı kazanımlarının ABD liderliğindeki yabancı güçlerin ayrılmasının bir sonucu olduğunu söyledi.

Yetkili, "Ancak bu önceden belirlenmiş bir sonuç değil," diye ekledi ve Afgan hükümet güçlerinin daha fazla direniş göstererek bu ivmeyi tersine çevirebileceğini söyledi.

Üst düzey bir AB yetkilisi ise dün yaptığı açıklamada, militanların şu anda Afganistan'ın %65'ini kontrol ettiğini ve 11 eyalet merkezini ele geçirdiklerini söyledi.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Badahşan eyaletindeki Feyzabad, bugün Taliban tarafından ele geçirilen sekizinci eyalet merkezi olmuştu.

Batılı bir güvenlik kaynağı Reuters'e verdiği demeçte, dağlarla çevrili bir vadide yer alan Kabil'e açılan tüm geçitlerin şehre giren ve başka yerlerden kaçan sivillerle tıkandığını söyledi. Kaynak, bunun Taliban savaşçılarının da içeri girip girmediğini söylemeyi zorlaştırdığını söyledi.

Kaynak, "Korkulan, intihar bombacılarının saldırması ve herkesin ilk fırsatta ayrılmasını sağlamak için diplomatik noktalara girilmesidir" dedi.

Reuters'e konuşan beş dış güvenlik yetkilisi ise verdiği demeçte, yabancı ülkelerin personelinin Kabil'den bir an önce ayrılmasını sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Yetkililerden biri, uluslararası havayollarından da personeli tahliye etmelerinin istendiğini belirtti.

Feyzabad'ın kaybı, Taliban saldırılarının ivmesini kırmak için mücadele eden Afgan hükümeti için en son gerileme oldu.

Başkan Eşref Gani, Taliban güçleri yaklaşırken kuzeydeki en büyük şehri savunma amacıyla eski savaş ağalarını bir araya getirmek için Mezar-ı Şerif'e gitti.

Badahşan'dan eyalet meclisi üyesi olan Cevad Mücahidi ise, Taliban'ın dünkü saldırılarını başlatmadan önce Faizabad'ı kuşattığını söyledi.

Mücahidi Reuters'e verdiği demeçte, "Faizabad'ın düşmesiyle kuzeydoğunun tamamı Taliban kontrolüne girdi." ifadesini kullandı

Kaynak: Timetürk