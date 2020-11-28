“ABD, İsrail’in ilhakini yasallaştırıyor”

Münübe Yılmaz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Batı Şeria’daki İsrail yerleşim yerlerini ziyaret etmesinin İsrail’in ilhakını yasallaştırdığını ifade etti. Moskova’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Zakharova, Pompeo’nun Batı Şeria’ya yaptığı ziyaretin BM Güvenlik Konseyi’nde alınan kararlar ile çeliştiğini dile getirdi. “ Bu ABD’nin uluslararası hukukun prensiplerine saygısızlığının bir diğer kanıtıdır” diyen Zakharova, Pompeo’nun ziyaretinin ABD yönetiminin yasal olmayan İsrail yerleşimini yasallaştırma girişimi olduğunun altını çizdi. Geçtiğimiz hafta Batı Şeria'daki yasa dışı Psagot Yahudi yerleşim birimini ziyaret edeen Pompeo, bölgedeki Yahudi yerleşimcilerle görüşmüştü.

Pompeo yasadışı Yahudi yerleşim birimlerini ziyaret eden Amerika’nın ilk Dışişleri Bakanı oldu.