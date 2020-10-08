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Aktüel ABD, "İran'ın dezenformasyon faaliyetleri için kullandığı" gerekçesiyle 92 internet sitesini kapattı
Aktüel

ABD, "İran'ın dezenformasyon faaliyetleri için kullandığı" gerekçesiyle 92 internet sitesini kapattı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 12:32:02 -
ABD, "İran'ın dezenformasyon faaliyetleri için kullandığı" gerekçesiyle 92 internet sitesini kapattı

ANKARA (AA) - ABD Adalet Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun "küresel dezenformasyon faaliyetleri için kullandığı tespit edilen" internet sitelerine ait 92 alan adına el koyarak, erişime kapattı.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası'nı (FARA) ihlal ederek, İran adına propaganda faaliyetleri yürüten alan adlarına el konulduğu belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun küresel dezenformasyon faaliyetleri için kullandığı iddia edilen 92 alan adından 4'ünün haber sitesi adı altında faaliyet gösterdiği, ancak Devrim Muhafızları Ordusu tarafından ABD'nin iç ve dış politikasına etki edebilmek için kullanıldığı ifade edildi.

Diğer 88 alan adının ise aynı amaçlarla Orta Avrupa, Orta Doğu ve Güney Asya'da haber siteleri adı altında faaliyet gösterdiği kaydedildi.

Soruşturmanın ABD merkezli teknoloji şirketi Google'dan alınan istihbaratla başlatıldığı ve soruşturma kapsamında ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Google, Facebook ve Twitter ile iş birliği yaptığı aktarıldı.

ABD, İran’ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın internet sitesine ait "com" uzantılı alan adına da ocak ayında el koyarak erişime engellemişti.

Washington yönetimi, Rusya ve Çin ile birlikte İran'ı da ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalışmakla suçluyor.

Twitter tarafından 1 Ekim'de yapılan açıklamada, FBI tarafından sağlanan bilgiye dayanarak, başkanlık seçimlerini hedef alan ve İran bağlantılı olduğu tespit edilen 130 hesabın kapatıldığı belirtilmişti.

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