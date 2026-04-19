ABD-İran görüşmelerinde Hürmüz düğümü: İslamabad'daki müzakereler çıkmaza girdi

İran ile ABD arasında bölgedeki gerilimi düşürmek amacıyla Pakistan’da yürütülen dolaylı ve yüz yüze görüşmelerde kriz çıktı. İran basınında yer alan bilgilere göre, taraflar özellikle dünyanın en önemli enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı üzerinde uzlaşma sağlayamadı.

"ABD'nin talepleri süreci engelledi"

Görüşmelerin gidişatına dair sızan bilgiler, ABD tarafının sunduğu bazı şartların İran tarafından "kabul edilemez ve aşırı" olarak nitelendirildiğini gösteriyor. Bu diplomatik direnç nedeniyle müzakerelerin ilerlemesinin engellendiği ifade edilirken, Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik ve seyrüsefer serbestisi başlıklarının masadaki en çetin maddeler olduğu belirtiliyor.

Uzman ekipler metin üzerinde çalışıyor

Yüz yüze görüşmelerin ilk aşamasının sona ermesiyle birlikte, tarafların uzman heyetleri ele alınan konulara ilişkin yazılı metinler üzerinden çalışmaya başladı. Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, genel konuların ötesine geçildiğini ve artık detaylı teknik tartışmalara girildiğini duyurdu. Ayrıca, müzakerelerin bir gün daha uzatılma ihtimalinin masada olduğu kaydedildi.

Pezeşkiyan: Çıkarlarımızı cesurca savunuyoruz

Müzakerelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, heyetine tam destek verdi. Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullandı:

"Pakistan’da bulunan üst düzey İran heyeti, İran’ın çıkarlarını tüm gücüyle korumaktadır ve bu doğrultuda müzakereleri cesurca yürütecektir. Müzakerelerden hangi sonuç çıkarsa çıksın, hükümet halkın yanında olmaya devam edecektir."

İslamabad’daki bu kritik trafiğin, bölgedeki askeri hareketliliği ve küresel enerji piyasalarını doğrudan etkilemesi bekleniyor. Uzmanlar, teknik heyetlerin yazılı metin üzerindeki uzlaşma çabalarının, sürecin kopup kopmayacağını belirleyeceğini ifade ediyor.