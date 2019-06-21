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ABD-İran geriliminin ardından Putin'den kritik açıklama: Geri dönüşü olmayabilir

Rusya lideri Vladimir Putin, Basra Körfezi'nde ABD ile İran arasında yaşanan gerilim ile ilgili taraflara itidal çağrısında bulundu.

21 Haziran 2019 Cuma 22:02
ABD-İran geriliminin ardından Putin'den kritik açıklama: Geri dönüşü olmayabilir

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya Güvenlik Konseyi'ni topladığı ve Basra Körfezi'ndeki son gelişmeler ile Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki protestoların ele alındığı bildirildi.

Putin'den çağrı: Geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilir

Basra Körfezi'ndeki son durum ile ilgili endişe duyulduğu kaydedilen açıklamada, "Toplantıda, Basra Körfezi'ndeki ilgili taraflara itidal çağrısı yapıldı ve yanlış adımların, bölgesel ve küresel istikrar için geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabileceği vurgulandı" ifadesine yer verildi.

İran, ABD İHA'sını düşürdüğünü duyurmuştu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün sabah saatlerinde Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının İran tarafından düşürüldüğünü doğrulamış, ancak söz konusu İHA'nın uluslararası hava sahasında uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.

İran'ın ABD'ye ait İHA'yı vurmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, dün "Çok büyük bir hata yaptılar. İHA uluslararası sulardaydı" açıklamasını yaparken, bugün de üç farklı yere düzenleyecekleri saldırıdan son anda vazgeçtiklerini duyurdu.

Tahran ile Washington arasındaki gerginlik, geçen hafta Umman Körfezi'nde Japonya ve Norveç'e ait iki tankere yönelik saldırı nedeniyle daha da arttı. ABD yönetimi saldırılarla ilgili İran'ı suçlarken, Tahran suçlamaları reddetmişti.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 22:02
  1. Ordu
  2. iran
  3. abd
  4. rusya
  5. Putin
  6. savaş
  7. İHA
  8. hürmüz boğazı
  9. DÜNYA Haberleri
  10. Vladimir Putin
  11. Basra Körfezi

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