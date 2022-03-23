ABD, ilk siyahi kadın Yüksek Mahkeme yargıcının onayını tartışıyor

Yüksek Mahkeme Yargıcı Stephen Breyer'ın emekliliğini duyurmasının ardından Biden tarafından yerine aday gösterilen Jackson'ın, Senato Genel Kurulunda gerçekleştirilecek oylama öncesi Senato Adalet Komitesindeki onay oturumları sürüyor.

Cumhuriyetçi Senatörlerce yargıçlık geçmişinde "cinsel suçlara karşı yumuşak" davranmakla suçlanan Jackson, Komitedeki Cumhuriyetçilerin bu yöndeki sorularını yanıtladı.

Jackson hakkındaki iddiaları reddederek "Cinsel suç davaları sizi gece uyutmaz çünkü insanlığın en kötü yüzünü görürsünüz. Bir anne olarak, çocuklara yönelik cinsel saldırı davaları bana kabuslar gördürdü." ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçi Teksas Senatörü Ted Cruz'un kendisine Amerikan tarihini sadece ırkçılık ve siyahilere yönelik baskılar üzerinden gören "Eleştirel Irk Teorisi" konusundaki fikrini sorması üzerine ise Jackson, "Bu konu hiçbir zaman benim işimin ya da çalışmalarımın bir parçası olmadı, Yüksek Mahkemedeki görevimde de bu konu üzerinde durmayacağım." yanıtını verdi.

Senato Adalet Komitesindeki onay oturumlarının ardından Genel Kurulda yapılacak oylamada, Jackson'ın adaylığı onaylanacak ya da reddedilecek.

Jackson, Biden'ın başkanlığı döneminde Yüksek Mahkeme yargıçlığına aday gösterdiği ilk isim olma özelliği de taşıyor.

Jackson kimdir?

Halihazırda Washington DC Temyiz Mahkemesi yargıçlığı yapan Jackson, 1970'te başkent Washington DC'de dünyaya geldi.

Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1996'da mezun olan Jackson, uzun süre hukuk alanında çeşitli görevlerde bulundu.

Jackson, yerine aday gösterildiği Breyer'ın da 1999'da bir yıl katipliğini yaptı. 2009'da dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından "ABD Ceza Komisyonu" Başkan Yardımcılığı'na aday gösterilen Jackson 2014'e kadar bu görevi yürüttü.

Biden tarafından 30 Mart 2021'de Washington DC Temyiz Mahkemesi yargıçlığına aday gösterilen Jackson, 17 Haziran 2021'den bu yana bu görevi yürütüyordu.

Biden'ın adayının, Yüksek Mahkeme'deki 6 "muhafazakar" yargıca karşı 3 "liberal" yargıç dengesini değiştirmemesi bekleniyor.