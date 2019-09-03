ABD ile ticarette yeni sayfa! 100 milyarlık hedef için ilk adım

Akit Ekonomi

20,7 milyar dolara varan Türkiye-ABD ticaretini 100 milyar dolara taşımak için önemli girişimlerde bulunuluyor. İki ülkenin yetkililerince art arda toplantılar yapılıyor, ithalatı ve ihracatı arttıracak planlar ile projeler belirleniyor.

Çalışmalar hız kazandı

Türkiye ile ABD ticaret bakanlıkları tarafından kurulan teknik çalışma grubu ise savunma, otomotiv, çelik, alüminyum, mücevher, giyim, halı, makine ve aksamları, zeytinyağı, seramik, mermer, çimento ticaretine ivme katmak için elinden geleni yapıyor. Belli periyotlarla ithalatçı ve ihracatçı firmaları buluşturan grup, yeni ortaklıklara kapı aralıyor.

Ross geliyor

Hükümetler de yakın irtibat halinde. Bu kapsamda ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, 6 Eylül’de İstanbul’da olacak. gelecek. Ross, İstanbul temasları dahilinde üreticiler ve ihracatçılarla görüşecek. 9 Eylül’de Ankara’ya geçerek Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’la bir araya gelecek.

Maliyetler düşürülsün

Ross’un Pekcan’dan LNG ticaretini katlamak için lojistik maliyetlerinin minimum seviyelere indirilmesini ve gümrük prosedürlerinin kolaylaştırılmasını talep edeceği öğrenildi. Ross’un ayrıca tarımsal ürünlerin ithalatı, farmakoloji alanındaki uygulamalar, veri korumaya ilişkin düzenlemeler ve 5G alanında atılması gereken adımlar nedeniyle ABD’li şirketlerin yaşadıkları sıkıntıları gündeme getireceği ifade edildi.