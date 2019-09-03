ABD ile ticarette yeni sayfa! 100 milyarlık hedef için ilk adım
Türkiye-ABD ticaretini 100 milyar dolara yükseltmek için somut adımlar atılıyor. İki ülke tarafından kurulan ortak çalışma grubu yoğun bir görüşme trafiği yürütüyor. Bu çerçevede ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, 6 Eylül’de Türkiye’ye gelecek ve önemli temaslarda bulunacak.03 Eylül 2019 Salı 12:02
Akit Ekonomi
20,7 milyar dolara varan Türkiye-ABD ticaretini 100 milyar dolara taşımak için önemli girişimlerde bulunuluyor. İki ülkenin yetkililerince art arda toplantılar yapılıyor, ithalatı ve ihracatı arttıracak planlar ile projeler belirleniyor.
Çalışmalar hız kazandı
Türkiye ile ABD ticaret bakanlıkları tarafından kurulan teknik çalışma grubu ise savunma, otomotiv, çelik, alüminyum, mücevher, giyim, halı, makine ve aksamları, zeytinyağı, seramik, mermer, çimento ticaretine ivme katmak için elinden geleni yapıyor. Belli periyotlarla ithalatçı ve ihracatçı firmaları buluşturan grup, yeni ortaklıklara kapı aralıyor.
Ross geliyor
Hükümetler de yakın irtibat halinde. Bu kapsamda ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, 6 Eylül’de İstanbul’da olacak. gelecek. Ross, İstanbul temasları dahilinde üreticiler ve ihracatçılarla görüşecek. 9 Eylül’de Ankara’ya geçerek Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’la bir araya gelecek.
Maliyetler düşürülsün
Ross’un Pekcan’dan LNG ticaretini katlamak için lojistik maliyetlerinin minimum seviyelere indirilmesini ve gümrük prosedürlerinin kolaylaştırılmasını talep edeceği öğrenildi. Ross’un ayrıca tarımsal ürünlerin ithalatı, farmakoloji alanındaki uygulamalar, veri korumaya ilişkin düzenlemeler ve 5G alanında atılması gereken adımlar nedeniyle ABD’li şirketlerin yaşadıkları sıkıntıları gündeme getireceği ifade edildi.
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