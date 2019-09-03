0553 313 94 23

ABD ile ticarette yeni sayfa! 100 milyarlık hedef için ilk adım

Türkiye-ABD ticaretini 100 milyar dolara yükseltmek için somut adımlar atılıyor. İki ülke tarafından kurulan ortak çalışma grubu yoğun bir görüşme trafiği yürütüyor. Bu çerçevede ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, 6 Eylül’de Türkiye’ye gelecek ve önemli temaslarda bulunacak.

03 Eylül 2019 Salı 12:02
ABD ile ticarette yeni sayfa! 100 milyarlık hedef için ilk adım

 Akit  Ekonomi 

20,7 milyar dolara varan Türkiye-ABD ticaretini 100 milyar dolara taşımak için önemli girişimlerde bulunuluyor. İki ülkenin yetkililerince art arda toplantılar yapılıyor, ithalatı ve ihracatı arttıracak planlar ile projeler belirleniyor.

Çalışmalar hız kazandı

Türkiye ile ABD ticaret bakanlıkları tarafından kurulan teknik çalışma grubu ise savunma, otomotiv, çelik, alüminyum, mücevher, giyim, halı, makine ve aksamları, zeytinyağı, seramik, mermer, çimento ticaretine ivme katmak için elinden geleni yapıyor. Belli periyotlarla ithalatçı ve ihracatçı firmaları buluşturan grup, yeni ortaklıklara kapı aralıyor.

Ross geliyor

Hükümetler de yakın irtibat halinde. Bu kapsamda ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, 6 Eylül’de İstanbul’da olacak. gelecek. Ross, İstanbul temasları dahilinde üreticiler ve ihracatçılarla görüşecek. 9 Eylül’de Ankara’ya geçerek Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’la bir araya gelecek.

Maliyetler düşürülsün

Ross’un Pekcan’dan LNG ticaretini katlamak için lojistik maliyetlerinin minimum seviyelere indirilmesini ve gümrük prosedürlerinin kolaylaştırılmasını talep edeceği öğrenildi. Ross’un ayrıca tarımsal ürünlerin ithalatı, farmakoloji alanındaki uygulamalar, veri korumaya ilişkin düzenlemeler ve 5G alanında atılması gereken adımlar nedeniyle ABD’li şirketlerin yaşadıkları sıkıntıları gündeme getireceği ifade edildi.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 12:02
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Türkiye-ABD ticareti
  4. savunma
  5. otomotiv
  6. çelik
  7. alüminyum
  8. mücevher
  9. giyim
  10. halı
  11. makine ve aksamları
  12. zeytinyağı
  13. seramik
  14. mermer
  15. çimento
  16. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross
  17. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  18. LNG ticareti
  19. 5G

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Avrupa Şampiyonası'ndan yüzümüzün akıyla çıktık"
    1. "Avrupa Şampiyonası'ndan yüzümüzün..
    2. Taşınmaz ticareti yönetmeliğinde..
    3. Çeşme’deki hastaneye "Yangın Uygunluk..
    4. Türkiye genelindeki atıl bisikletler..
    5. Orta Anadolu Ekonomi Forumu
    6. Kulisleri sallayacak gelişme! Ahmet..
    7. Netflix Türkiye'den çekiliyor mu?
    8. Hibe desteği bilgilendirme toplantısı
    9. ABD’de 14 yaşındaki çocuk ailesinden 5..
    10. "Geleceğin Türkiyesi'nde Yönetim"..
    11. Sosyal medya tatile çıktı
    12. İznik gölüne sabaha kadar kara sular..
    13. Öğretmenlere trafik eğitim semineri..
    14. Gündüz’den İmamoğlu’na sert tepki
    15. Sudan’da sel felaketi: 78 ölü, 100..
    16. "1915 Çanakkale Projesi"ne 11 global..
    17. İzmir’de yanan 500 hektarlık alanı..
    18. Bayburt, Erzincan ve Erzurum (TRA1)..
    19. Rus bloggera 5 yıl hapis cezası
    20. "Diyarbakır'da halay çekenlerin,..
    21. Antalya Film Forum’a başvurular için..
    22. Almanya’da bir ilk
    23. Bolsonaro, Amazonlar'daki yangınlar..
    24. Yaşlı adam evinde ölü bulundu
    25. Başkan Çolakbayrakdar: "Türkiye’de en..
    26. Seyyar su satıcısından şaşırtan yöntem
    27. Kuşadası el sanatları e-ticaret..
    28. Furkan Vakfı davasını takip edecek..
    29. Başakşehir Belediyesi 6. İnovasyon..
    30. Kars, ’Anadolu Tarih ve Kültür Birliği..
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız