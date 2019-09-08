ABD ile ortak devriye Milli Savunma Bakanlığından, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca güvenli bölge faaliyetleri kapsamında Akçakale'nin güneyinde Suriye tarafında ilk ortak kara devriyesine başlandığı bildirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca ilk ortak kara devriyesine başlandığı belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Suriye'nin kuzeyinde ve Fırat'ın doğusunda güvenli bölge tesisi faaliyetleri kapsamında TSK ve ABD askeri personeli, kara araçları ve İnsansız Hava Araçları'nın (İHA) yer almasıyla ilk ortak kara devriyesine Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin güneyinde, Suriye tarafında başladı."

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