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ABD ile ortak devriye

Milli Savunma Bakanlığından, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca güvenli bölge faaliyetleri kapsamında Akçakale'nin güneyinde Suriye tarafında ilk ortak kara devriyesine başlandığı bildirildi

08 Eylül 2019 Pazar 10:14
ABD ile ortak devriye

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca ilk ortak kara devriyesine başlandığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Suriye'nin kuzeyinde ve Fırat'ın doğusunda güvenli bölge tesisi faaliyetleri kapsamında TSK ve ABD askeri personeli, kara araçları ve İnsansız Hava Araçları'nın (İHA) yer almasıyla ilk ortak kara devriyesine Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin güneyinde, Suriye tarafında başladı."

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 10:14
  1. ABD ile ortak devriye
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