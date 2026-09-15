Devlet frene bastı! Tek tek gözden geçirilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 2027-2029 Dönemi Bütçe Çağrısı Tebliği, kamuda yeni tasarruf döneminin çerçevesini belirledi. Düzenlemeyle verimsiz harcamaların tasfiye edilmesi ve ihtiyaç fazlası kamu araçlarının elden çıkarılması öngörülüyor.

2027-2029 bütçe döneminde kamu yatırımlarında ekonomik ve sosyal fayda ön planda tutulacak. Geçici gelirlerle kalıcı harcamalara kaynak oluşturulmayacak ve mali disiplin korunacak. Kamu harcamalarında tasarruf ve kaynakların etkin kullanımı bütçenin temel yaklaşımı olacak.

Kamuda harcama disiplinini artıracak yeni dönem başlıyor. 2027-2029 Dönemi Bütçe Çağrısı Tebliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Üç yıllık bütçe döneminde mali disiplin, tasarruf ve kaynakların daha etkin kullanılması öncelik haline getirildi.

Yeni bütçe döneminde kamu idarelerinin harcamaları sistematik olarak gözden geçirilecek. Verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek, tasarruf tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin denetim ve izleme faaliyetleri sürdürülecek.

Kamu yatırımlarında da frene basılacak. Yatırım programındaki rasyonelleştirme çalışmalarının devam edeceği belirtilirken, ekonomik ve sosyal fayda üreten yatırımlara öncelik verilecek. Böylece kamu kaynaklarının düşük getirili veya önceliği olmayan projelerde kullanılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

KAMU ARAÇLARINA DA FREN

Tasarruf paketinin dikkat çeken başlıklarından biri kamu taşıtları oldu. Kamu araçlarının kullanımı ihtiyaç ve tasarruf kriterleri çerçevesinde yeniden değerlendirilecek.

İhtiyaç fazlası veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilecek. Zorunlu haller dışında yeni araç alımına sınırlama getirilecek. Yeni taşıt edinimlerinde ise ekonomiklik gözetilecek; yerli üretim ve çevreci araçlara öncelik verilecek.

GEÇİCİ GELİRE KALICI HARCAMA YOK

Bütçe çağrısında kamu maliyesi açısından kritik bir başka mesaj da gelir-harcama dengesi oldu.

Süreklilik taşımayan ve konjonktüre bağlı gelirler, kalıcı harcamaların finansmanında kullanılmayacak.

Böylece geçici gelir artışlarının kamu harcamalarında kalıcı yük oluşturmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

MALİ DİSİPLİN ÖNE ÇIKIYOR

2027-2029 döneminde mali disiplinin korunması ve kamu maliyesinin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi temel hedefler arasında yer alıyor.

Para ve maliye politikalarının eş güdüm içinde yürütülmesi, harcamalarda etkinliğin artırılması, vergilemede adalet ve etkinliğin güçlendirilmesi ile kayıt dışılıkla mücadelenin daha etkin hale getirilmesi hedefleniyor.

Bütçe politikasıyla birlikte fiyat istikrarı, finansal istikrar ve sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi de hedefler arasında bulunuyor.

ÜÇ YILLIK SIKI BÜTÇE DÖNEMİ

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, 2027, 2028 ve 2029 yıllarına ilişkin bütçe tekliflerini belirlenen hedefler, politika öncelikleri ve ödenek tavanları doğrultusunda hazırlayacak.

Yeni dönemin bütçe mesajı açık: Kamu daha az harcayacak, kaynak kullanımında daha seçici olacak, yatırımlarda ekonomik ve sosyal getiriyi önceleyecek.