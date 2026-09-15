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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu’nu kabul etti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu’nu kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu’nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Kabulde, AK Parti Genel başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik yer aldı.

 

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