Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu’nu kabul etti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Kabulde, AK Parti Genel başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik yer aldı.