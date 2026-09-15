Güllü soruşturmasında gizlenen delil deşifre oldu: Kanlı pijama eski nişanlının evinde bulundu!

Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni iddialar gündeme geldi. İlk duruşmanın 1 Ekim'de yapılması beklenirken, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, savcılıkta dinlediğini öne sürdüğü ses kaydıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Eminoğlu, kayıtta Tuğyan'ın "gel gel şimdi seni atacağım" dediğini, Güllü'nün ise "sebep ne?" diye sorduğunu, Tuğyan'ın da "sebep çok" yanıtını verdiğini söyledi. Öte yandan Tuğyan'ın olay gecesi giydiği kanlı pijamanın Eminoğlu'nun evinde saklandığı öne sürüldü.

Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada dikkat çeken yeni gelişmeler yaşandı.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklanmasının ardından dosyada yeni iddialar ve ses kayıtları gündeme gelirken, ilk duruşmanın 1 Ekim'de yapılması bekleniyor. Tuğyan'ın eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, savcılıkta dinlediğini öne sürdüğü ses kaydının içeriğini anlattı. Eminoğlu'nun aktardığına göre kayıtta Tuğyan, annesine "gel gel şimdi seni atacağım" derken, Güllü'nün "sebep ne?", Tuğyan'ın ise "sebep çok" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Dosyayla ilgili bir diğer çarpıcı iddia ise olay gecesi Tuğyan'ın üzerinde bulunan kanlı pijamanın Kervan Eminoğlu'nun evinde saklandığı yönünde oldu.

"SES KAYITLARININ ORİJİNALİNİ SAVCILIKTA DİNLEDİM"

Güllü'nün ölümünden önce yaşanan anlara ilişkin görüntü ve ses kayıtlarıyla ilgili daha önce çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Söz konusu videoda oynama yapıldığı ve bazı bölümlerin kesildiği ileri sürülürken, Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, görüntülerin ve ses kaydının orijinal hâlini savcılıkta dinlediğini öne sürdü.

Eminoğlu, savcılıkta kendisine ses kaydının analiz amacıyla dinletildiğini belirterek kayıtta geçtiğini söylediği konuşmaları şöyle aktardı:

"Bana savcılıkta ses kaydını dinlettiler analiz için. Tuğyan diyor ki 'gel gel şimdi seni atacağım'. Güllü de diyor 'sebep ne?' diyor Tuğyan ise 'sebep çok' diyor."

Kervan Eminoğlu'nun anlattığı ses kaydı, Güllü'nün ölümünden önce anne ile kızı arasında yaşananlara ilişkin soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri oldu. Eminoğlu'nun iddiasına göre kayıtta Tuğyan'ın Güllü'ye yönelik sözleri yer alıyor.

"O GÖRÜNTÜLERİ İLK İZLEYEN BENİM"

Videonun üzerinde oynama yapıldığı iddiasıyla ilgili de dosyada dikkat çeken bir ifade gündeme geldi. ATV Haber'in aktardığına göre Güllü'nün oğlu ve Tuğyan'ın kardeşi Tuğberk Yağız Gülter'in, Tuğyan tutuklanmadan önce yaptığı bir ses kaydında görüntülerle ilgili konuştuğu belirtildi.

KANLI PİJAMAYI ESKİ NİŞANLISININ EVİNDE SAKLADIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Soruşturmada gündeme gelen bir başka iddia ise olay gecesi Tuğyan Ülkem Gülter'in üzerinde bulunan pijamayla ilgili oldu. Tuğyan'ın olay sırasında giydiği pijamanın üzerinde kan bulunduğu ve söz konusu kıyafetin eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun evinde saklandığı öne sürüldü.

Kanlı pijamanın Eminoğlu'nun evinden çıkması, soruşturma dosyasındaki dikkat çekici iddialar arasında yer aldı.

YOĞUN BAKIMDAKİ HASTALARIN YANINDA HALAY ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Dosyayla ilgili bir diğer gelişme ise Tuğyan Ülkem Gülter'in hemşirelik yaptığı döneme ait olduğu belirtilen görüntüler oldu. ATV Haber'in ulaştığı videoda, Tuğyan'ın yoğun bakımda tedavi gören hastaların yanında halay çektiği görüldü.

Görüntülerle birlikte Güllü'nün kızının o dönemde hastalara şiddet uyguladığına ilişkin iddialar da gündeme geldi. Söz konusu iddiaların, Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma dosyasındaki diğer gelişmelerle birlikte değerlendirilmesi bekleniyor.

İLK DURUŞMA 1 EKİM'DE

Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada gözler şimdi 1 Ekim'de görülmesi beklenen ilk duruşmaya çevrildi. Dosyaya giren yeni ses kayıtları, görüntüler, kanlı pijamaya ilişkin iddia ve Tuğyan'ın hemşirelik dönemine ait görüntüler, davanın öncesinde gündeme gelen başlıklar arasında yer aldı.