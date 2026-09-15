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Es geçmeyin: Evden çalışanlar uzaktan işe başlarken mutlaka yapmanız gereken çok konuşulan 6 şey

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Es geçmeyin: Evden çalışanlar uzaktan işe başlarken mutlaka yapmanız gereken çok konuşulan 6 şey

Evden çalışmanın rahatlığı paha biçilemez olsa da; dağınıklık, plansızlık ve bitmek bilmeyen ev işleri üretkenliğin en büyük düşmanıdır. Profesyonel düzenleme uzmanları, uzaktan çalışma sistemine geçmeden önce evde mutlaka kurulması gereken o 6 altın kuralı paylaştı.

#1
Foto - Es geçmeyin: Evden çalışanlar uzaktan işe başlarken mutlaka yapmanız gereken çok konuşulan 6 şey

İşe gitmek için yollarda saatler harcamamak, ofis seslerinden uzak kalmak ve en rahat kıyafetlerle çalışabilmek... Uzaktan çalışmanın avantajları saymakla bitmiyor. Ancak bu sistemin çok az konuşulan gizli bir tehlikesi var: Organize olamamak!

#2
Foto - Es geçmeyin: Evden çalışanlar uzaktan işe başlarken mutlaka yapmanız gereken çok konuşulan 6 şey

Özellikle yeni bir uzaktan işe başlarken evdeki düzeni doğru kuramayan çalışanlar, kısa sürede odaklanma sorunu ve tükenmişlik yaşayabiliyor. Profesyonel ev ve yaşam alanı düzenleme uzmanları, işe başlamadan önce temiz ve planlı bir alan yaratmanın zihni de berraklaştıracağı konusunda hemfikir. İşte uzmanlara göre, evden çalışmaya başlamadan önce mutlaka hayata geçirmeniz gereken 6 pratik adım!

#3
Foto - Es geçmeyin: Evden çalışanlar uzaktan işe başlarken mutlaka yapmanız gereken çok konuşulan 6 şey

1. MOBİL BİR "EV OFİSİ" YAPIN Sabit bir çalışma masanız olsa bile, tekerlekli ve üç katlı bir servis arabasını "mobil ofis" haline getirmek harika bir çözümdür. Üst Kat: Dosyalar ve evraklar. Orta Kat: Kalemler, defterler ve ofis malzemeleri. Alt Kat: Referans kitapları veya atıştırmalıklar. Bu araba sayesinde evin her köşesi anında ofise dönüşebilir. Üstelik mesai bitiminde bu arabayı fişten çekip bir dolaba kaldırmak, günü zihinsel olarak kapatmanıza inanılmaz bir katkı sağlar.

#4
Foto - Es geçmeyin: Evden çalışanlar uzaktan işe başlarken mutlaka yapmanız gereken çok konuşulan 6 şey

2. ÇİFT TARAFLI BEYAZ TAHTA SİSTEMİ KURUN Eğer evde kendinize ait bir odanız varsa, kapının hem içine hem de dışına küçük birer beyaz yazı tahtası asın. Bu basit hamle, sınırları korumanın en etkili yoludur. Kapının İçindeki Tahta: Odadan çıktığınızda yapmanız gereken özel işleri (çamaşırları makineye atmak gibi) unutmamak için kendinize notlar yazın. Kapının Dışındaki Tahta: Evdeki diğer kişilerin (çocuklarınızın veya eşinizin) işinizi bölmeden size mesaj bırakabilmesi içindir. (Örneğin; "Akşam yemeği hazır!" veya "Öğretmenini araman gerekiyor.")

#5
Foto - Es geçmeyin: Evden çalışanlar uzaktan işe başlarken mutlaka yapmanız gereken çok konuşulan 6 şey

3. İLK İŞ GÜNÜNDEN ÖNCE SİSTEMLERİNİZİ BELİRLEYİN Uzmanlar, çalışma sistemlerinin işe başladıktan sonra değil, başlamadan önce kurulması gerektiği konusunda uyarıyor. Görevlerinizi ve takviminizi nasıl yöneteceğinize (dijital bir proje yönetim aracı mı yoksa kağıt bir ajanda mı kullanacağınıza) önceden karar verin. İşler birikmeye başladığında sistem kurmak için asla vaktiniz olmayacaktır. 4. KESİN SINIRLAR ÇİZİN (ÖZELLİKLE ÇOCUKLU EVLERDE) Aynı çatı altında yaşadığınız kişilerle beklentilerinizi açıkça konuşun. Evde çocuk varsa, siz çalışırken yanınızda olmak istemeleri kaçınılmazdır. Çocukları oyalamak için onlara eski klavyeler, hesap makineleri ve kağıtlardan oluşan küçük bir "ofis oyun seti" hazırlayın. Ayrıca kapınıza asacağınız "Açık/Kapalı" tabelasını çocuğunuzla birlikte tasarlamak, onların sizin sınırlarınıza saygı duymasını kolaylaştırır. 5. İŞE GİDİŞ YOLCULUĞUNUN YERİNİ ALACAK BİR "SABAH RUTİNİ" OLUŞTURUN Evden çalışmanın en büyük dezavantajı, "ev modu" ile "iş modu" arasındaki o doğal geçiş sürecinin (işe gidiş yolculuğunun) kaybolmasıdır. Bilgisayar başına geçmeden önce bu geçişi kendiniz yaratmalısınız. Kısa bir yürüyüş yapmak, kahve demlemek veya günlük takviminizi gözden geçirmek gibi sabit bir sabah rutini, güne çok daha odaklanmış başlamanızı sağlar. 6. GÜNÜ BİTİRMEK İÇİN BİR "KAPANIŞ RUTİNİ" BELİRLEYİN Uzaktan çalışmanın en zor yanlarından biri ne zaman duracağını bilmemektir. İşin akşam saatlerine sarkmasını engellemek için günlük bir sıfırlama şarttır: - Masanızı toplayın. - Yarının yapılacaklar listesini hazırlayın. - Bilgisayarınızı belirlediğiniz o kesin saatte kapatın. İŞ GÜNÜNDE SİZİ MOTİVE EDECEK 3 ALTIN KURAL Uzmanlar, sistem kurmanın yanı sıra günlük rutininizde şu alışkanlıkları da edinmenizi tavsiye ediyor: Pijamalarınızla Vedalaşın: Takım elbise giymenize gerek yok ancak sabahları pijamadan çıkıp temiz ev kıyafetleri giymek zihni anında iş moduna sokar. İki Ayrı Liste Tutun: Tüm projelerinizi yazdığınız bir "Ana Liste" ve sadece o gün yapacaklarınızı içeren bir "Günlük Liste" tutun. Her akşam ertesi günün planını ana listeden seçerek hazırlayın. Gelen Kutusunu Bekletmeyin: E-postaları anında açın, acil değilse işaretleyip 1-2 gün içinde yanıtlayacağınız ayrı bir klasöre taşıyın. Birikmelerine izin vermeyin!

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