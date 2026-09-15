Halka saldırı uyarısı yapıldı: Güvenli yerlere gidin
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Suudi Arabistan'da alarm verildi. Mekke, Cidde ve Taif vilayetleri için saldırısı uyarısı yapıldı. Halka güvenli yerlere gitmeleri konusunda kritik duyuru paylaşıldı.
Suudi Arabistan'da Mekke, Cidde ve Taif vilayetlerinin de olduğu çok sayıda bölgeye saldırı uyarısı yapılarak halka güvenli yerlere gitme çağrısında bulunuldu.