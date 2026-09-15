Yoğurdun içine 1 kaşık ekleyin: Kilodan rahatsızlığı olanlar aman dikkat! Tek bir kase uzun süre tok tutuyor

Son dönemde popülerliği artan chia tohumu, yüksek lif içeriği nedeniyle özellikle yoğurtla birlikte tüketilen pratik besinlerden biri haline geldi. Chia tohumunun yoğurtla birlikte tüketilmesi, tek başına mucizevi bir etki yaratmasa da daha doyurucu bir ara öğün oluşturabilir. Özellikle gece atıştırmalıklarında yüksek şeker ve kalori içeren seçenekler yerine tercih edildiğinde beslenme düzenine katkı sağlayabilir. Chia tohumu; lif, bitkisel protein, omega-3 yağ asitleri ve çeşitli mineraller içeren bir besin. En dikkat çekici özelliği ise yüksek miktarda lif barındırması. Sıvıyla temas ettiğinde jel kıvamına gelen chia tohumu, tüketildiğinde daha uzun süre tokluk hissedilmesine yardımcı olabilir. Bu nedenle bir kâse yoğurda yaklaşık bir yemek kaşığı chia tohumu eklemek, özellikle akşam saatlerinde daha doyurucu bir alternatif oluşturabilir. Güncel haberlerde de bu karışımın gece atıştırmalığı olarak öne çıktığı görülüyor. Gece Açlığını Kontrol Etmeye Yardımcı Olabilir Gece tüketilen yoğurdun içerdiği protein ile chia tohumunun lif içeriği bir araya geldiğinde daha doyurucu bir ara öğün ortaya çıkabilir. Chia tohumunun sıvıyı emerek jel oluşturması, sindirimin daha yavaş gerçekleşmesine ve tokluk hissinin uzamasına katkıda bulunabilir. Bu durum özellikle gece televizyon karşısında atıştırma alışkanlığı olan kişiler açısından önem taşıyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, chia tohumunun doğrudan yağ yaktırdığı veya gece boyunca metabolizmayı hızlandırdığı düşüncesine kapılmamak. Böyle bir etkiyi gösteren güçlü insan çalışmaları bulunmuyor.