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Yoğurdun içine 1 kaşık ekleyin: Kilodan rahatsızlığı olanlar aman dikkat! Tek bir kase uzun süre tok tutuyor

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Yoğurdun içine 1 kaşık ekleyin: Kilodan rahatsızlığı olanlar aman dikkat! Tek bir kase uzun süre tok tutuyor

Yoğurdun üzerine eklenen chia tohumu, yüksek lif içeriğiyle sindirim sistemini destekleyebiliyor. Tek bir kasede yoğurtla buluşan tohumun bağırsaklara olan etkisini uzmanlar da sıklıkla değiniyor. İşte kilolarından rahatsız olanlar için ve bağırsakları çalıştırıp açlık krizlerini engelleyen o mucize...

#1
Foto - Yoğurdun içine 1 kaşık ekleyin: Kilodan rahatsızlığı olanlar aman dikkat! Tek bir kase uzun süre tok tutuyor

Yoğurt tek başına da besleyici bir seçenek olurken, içerisine eklenen bazı besinlerle lif ve besin değerini artırmak mümkün. Son yıllarda sağlıklı beslenme rutinlerinde sıkça tercih edilen chia tohumu da bu seçeneklerin başında geliyor. Sağlıklı yaşam ve dengeli beslenme arayışında olanların tabaklarında son dönemde sıkça yer bulan chia tohumlu yoğurt, pratikliği ve zengin içeriğiyle öne çıkıyor.

#2
Foto - Yoğurdun içine 1 kaşık ekleyin: Kilodan rahatsızlığı olanlar aman dikkat! Tek bir kase uzun süre tok tutuyor

Gece acıkınca tatlı ve abur cubura yönelmek yerine yoğurdunuza ekleyeceğiniz bir kaşık chia tohumu daha doyurucu bir alternatif olabilir. Lif açısından zengin olan chia tohumu, yoğurdun protein içeriğiyle birleşerek gece boyunca tokluk hissini destekleyebilir. Gece saatlerinde acıkıyor, tatlı veya abur cubur tüketme isteğinize engel olamıyorsanız yoğurdunuza ekleyeceğiniz küçük bir dokunuş işinize yarayabilir.

#3
Foto - Yoğurdun içine 1 kaşık ekleyin: Kilodan rahatsızlığı olanlar aman dikkat! Tek bir kase uzun süre tok tutuyor

Son dönemde popülerliği artan chia tohumu, yüksek lif içeriği nedeniyle özellikle yoğurtla birlikte tüketilen pratik besinlerden biri haline geldi. Chia tohumunun yoğurtla birlikte tüketilmesi, tek başına mucizevi bir etki yaratmasa da daha doyurucu bir ara öğün oluşturabilir. Özellikle gece atıştırmalıklarında yüksek şeker ve kalori içeren seçenekler yerine tercih edildiğinde beslenme düzenine katkı sağlayabilir. Chia tohumu; lif, bitkisel protein, omega-3 yağ asitleri ve çeşitli mineraller içeren bir besin. En dikkat çekici özelliği ise yüksek miktarda lif barındırması. Sıvıyla temas ettiğinde jel kıvamına gelen chia tohumu, tüketildiğinde daha uzun süre tokluk hissedilmesine yardımcı olabilir. Bu nedenle bir kâse yoğurda yaklaşık bir yemek kaşığı chia tohumu eklemek, özellikle akşam saatlerinde daha doyurucu bir alternatif oluşturabilir. Güncel haberlerde de bu karışımın gece atıştırmalığı olarak öne çıktığı görülüyor. Gece Açlığını Kontrol Etmeye Yardımcı Olabilir Gece tüketilen yoğurdun içerdiği protein ile chia tohumunun lif içeriği bir araya geldiğinde daha doyurucu bir ara öğün ortaya çıkabilir. Chia tohumunun sıvıyı emerek jel oluşturması, sindirimin daha yavaş gerçekleşmesine ve tokluk hissinin uzamasına katkıda bulunabilir. Bu durum özellikle gece televizyon karşısında atıştırma alışkanlığı olan kişiler açısından önem taşıyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, chia tohumunun doğrudan yağ yaktırdığı veya gece boyunca metabolizmayı hızlandırdığı düşüncesine kapılmamak. Böyle bir etkiyi gösteren güçlü insan çalışmaları bulunmuyor.

#4
Foto - Yoğurdun içine 1 kaşık ekleyin: Kilodan rahatsızlığı olanlar aman dikkat! Tek bir kase uzun süre tok tutuyor

Chia tohumunun öne çıkan özelliklerinden biri de lif bakımından zengin olması. Yeterli sıvı tüketimiyle birlikte liften zengin beslenmek, bağırsakların düzenli çalışmasına katkı sağlayabilir. Ancak fazla miktarda chia tüketmek tersine şişkinlik, gaz veya karın rahatsızlığına neden olabilir. Bu nedenle miktarı bir anda artırmak yerine ölçülü tüketmek ve gün boyunca yeterli su içmek gerekiyor. Güncel haber kaynaklarında da özellikle fazla tüketimin sindirim sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarılar yer alıyor.

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