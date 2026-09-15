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Ekonomi Altının kilogram fiyatı arttı
Ekonomi

Altının kilogram fiyatı arttı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Altının kilogram fiyatı arttı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yükselişini sürdürdü. Günlük işlemlerin ardından kilogram altının fiyatı 6 milyon 682 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 659 bin 900 lira, en yüksek 6 milyon 703 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,03 artışla 6 milyon 682 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 680 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 962 milyon 917 bin 392,10 lira, işlem miktarı ise 294,02 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 70 milyon 752 bin 64,50 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler, Garanti BBVA ile Muhafız Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

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