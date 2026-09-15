Avrupa LGBT'li sapıklara yapılan operasyonlardan rahatsız!

Türkiye’de “Ailem Güvende” operasyonları kapsamında sapkın LGBT dernekleri ve bazı işletmelere yönelik gerçekleştirilen işlemler bu dernekleri fonlayan Avrupa Birliği’nin tepkisini çekti. Avrupa Komisyonu Sözcüsü Thomas Regnier Wigand, derneklere yurt dışından sağlanan finansmanın incelenmesini ve bazı sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesini eleştirdi.

Wigand, operasyonlara ilişkin açıklamasında, “Damgalama ve ayrımcılık, Avrupa Birliği’nin değerlerine aykırıdır.” ifadelerini kullandı.

Wigand, başlatılan soruşturmalar kapsamında sapkın LGBT alanında faaliyet gösteren derneklere uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanan maddi desteklerin incelenmesine de tepki gösterdi.

LGBT örgütlerine ait bazı sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesini de eleştiren Wigand, yürütülen uygulamalara ilişkin AB’nin rahatsızlığını dile getirdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Türkiye Temsilcisi Emma Sinclair-Webb de gözaltılara tepki göstererek operasyonları, “Türk hükümetinin yeni yasalar çıkarmadan LGBTİ+ bireylere suçlu muamelesi yapma kararlılığının bir göstergesi” olarak nitelendirdi.

MASAK raporunda yurt dışı para transferleri

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda sapkın LGBT alanında faaliyet gösteren altı derneğe çeşitli yabancı kurum ve kuruluşlardan milyonlarca liralık finansman aktarıldığı kaydedilmişti

Raporda, para transferlerinin kaynakları, işlem sayıları, döviz cinsleri ve işlemlerin gerçekleştirildiği tarihlerdeki Türk lirası karşılıklarına yer verildi.

Aktarılan finansmanın bir bölümünün derneklerin proje ve faaliyetlerinde, bir bölümünün ise cinsiyet geçiş sürecindeki kişilerin cerrahi operasyon giderlerinin karşılanmasında kullanıldığı bildirildi.

Rapora göre yabancı kurumsal kaynakların çeşitliliği ve işlem hacmi açısından SPoD dikkat çeken kuruluşlardan biri oldu.

Yüz binlerce dolarlık transferler

Raporda Women Win tarafından 7 ayrı işlemde toplam 320 bin 500 dolar gönderildiği ve bunun işlem tarihlerindeki toplam karşılığının 11 milyon 374 bin 619 lira olduğu belirtildi.

Rainbow Railroad USA Inc. tarafından gerçekleştirilen 3 işlemde ise toplam 149 bin 794,86 dolar aktarıldığı, bu miktarın 6 milyon 161 bin 188 liraya karşılık geldiği kaydedildi.

İsveç merkezli Regnbagsfonden’in 6 işlemde 51 bin 840,34 avro ve 505 bin 84,50 İsveç kronu gönderdiği, transferlerin toplam TL karşılığının 3 milyon 595 bin 652 lira olduğu belirtildi.

ILGA-Europe tarafından yapılan 17 işlemde ise toplam 104 bin 169,48 avro aktarıldığı ve bunun 3 milyon 143 bin 292 liralık karşılığa ulaştığı bildirildi.

ABD merkezli kuruluşlar da listede

MASAK raporuna göre New Venture Fund tarafından tek işlemde 86 bin 400 dolar, Turkish Philanthropy Funds tarafından iki işlemde toplam 23 bin 230,28 dolar ve German Marshall Fund of the United States tarafından tek işlemde 24 bin 839 dolar gönderildi.

Raporda ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 4 işlemde toplam 38 bin 916,22 dolarlık transfer yapıldığı belirtildi.

European Endowment for Democracy/FEDEM tarafından 7 işlemde toplam 76 bin 347,96 avro, King Baudouin Foundation tarafından ise tek işlemde 25 bin dolar aktarıldığı kaydedildi.

Büyükelçilik ve başkonsolosluklardan aktarımlar

Raporda Almanya Federal Cumhuriyeti Başkonsolosluğundan 3 işlemde toplam 42 bin 685 avro, Fransa Büyükelçiliğinden tek işlemde 6 bin 505 avro aktarıldığı bilgisine yer verildi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığından yapılan bir işlemin ise 276 bin 500 lira olduğu belirtildi.

UK Online Giving Foundation, OutRight Action International, RFSL, Civil Rights Defenders, International AIDS Society ve Transgender Europe e.V. gibi uluslararası kuruluşların da para aktarımında bulunan kurumlar arasında yer aldığı bildirildi.