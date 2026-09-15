Basketbol Avrupa Ligi'nde faul kuralları değişiyor

Basketbol Avrupa Ligi, 2026-27 sezonunda teknik fauller ile sportmenlik dışı faul dahil bazı kuralları güncellediğini açıkladı.

Organizasyonun açıklamasında, 2026'da düzenlenecek ilk Avrupa Ligi Basketbol Süper Kupası'nın yanı sıra 2026-27 Avrupa Ligi ve BKT Avrupa Kupası sezonlarında geçerli olacak şekilde bazı faul kurallarında değişiklik yapıldığı bildirildi.

Teknik fauller 2 kategoriye ayrılırken 1. kategori, oyundan diskalifiye edilme sebebi sayılacak ve saygısız iletişim, rakibi kışkırtma, oyuncunun görüşünü engelleme ve faul taklidi gibi durumları kapsayacak. 2. kategori ise diskalifiye sebebi sayılmazken oyunu geciktirme, smaçtan sonra potaya asılı kalma ve son serbest atışta savunmacının topa müdahalesi ihlallerinde geçerli olacak.

Sportmenlik dışı faul ise iki ayrı kural ile değiştirildi. Oyun akışını bozan ve rakibi dezavantajlı duruma düşüren ancak ciddi olmayan temasları kapsayan bozucu faul, hızlı hücumu durdurmak veya çeyreğin sonlarında saati durdurmak için yapılan faulleri içerecek. Ağır faul ise meşru bir basketbol hareketi olmayan veya dikkatsiz, şiddetli veya tehlikeli temasları kapsayacak. Her ikisi de eski sportmenlik dışı faul ile aynı cezayı gerektirirken yalnızca ağır faul diskalifiye nedeni olarak sayılacak.

Bir oyuncu, 2 kez kategori 1 teknik faul ya da 2 kez kasti faul veya her ikisinden birer tane aldıktan sonra diskalifiye edilecek. Bir başantrenör, 2 kişisel kategori 1 teknik faul veya yedek kulübesiyle bağlantılı üç kategori 1 teknik faul aldıktan sonra diskalifiye edilecek; bu üç faulün tamamı yedek kulübesine gönderilmesi veya bunlardan birinin antrenöre şahsen yüklenmiş olması diskalifiye kararını değiştirmeyecek.

Başantrenörlerin maç başına iki itiraz hakkı olmasına rağmen bu haklardan biri ilk 38 dakika içinde kullanılmazsa kaybedilecek.