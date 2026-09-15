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Yerel Zincirleme kazada yaralılar var
Yerel

Zincirleme kazada yaralılar var

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Zincirleme kazada yaralılar var

Elazığ’daki Muhsin Yazıcıoğlu bulvarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kaza, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir hafif ticari araç ve üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında toplam 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 3 yaralanın tedavisi olay yerinde yapılırken 5 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ile ilgili inceleme yaptı.

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