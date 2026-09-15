Zincirleme kazada yaralılar var

Kaza, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir hafif ticari araç ve üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında toplam 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 3 yaralanın tedavisi olay yerinde yapılırken 5 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ile ilgili inceleme yaptı.