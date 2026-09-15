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Gündem Silivri açıklarında bulunmuştu! Sır ceset batan geminin kaptanı çıktı
Gündem

Silivri açıklarında bulunmuştu! Sır ceset batan geminin kaptanı çıktı

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Silivri açıklarında bulunmuştu! Sır ceset batan geminin kaptanı çıktı

Marmara Denizi’nde batan "Tuğberk İmamoğlu" isimli geminin günlerdir aranan kayıp kaptanı Yaşar Kayhan’dan acı haber geldi. Silivri açıklarında su üzerinde bulunan ve ilk etapta kimliği belirlenemeyen cansız bedenin, yapılan adli incelemeler sonucunda talihsiz kaptana ait olduğu kesinleşti. Cansız beden Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, acı gelişme denizcilik camiasını ve sevenlerini yasa boğdu.

İstanbul'da dün, Silivri açıklarında bulunan cansız bedenin, 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi

İstanbul'da Silivri açıklarında dün saat 13.15 sıralarında bir ceset bulundu. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

DHA'daki habere göre suda bulunan ceset ekipler tarafından Silivri Limanı'na getirildi. Yapılan incelemelerde uzun süre suda kalan cesette tahriş ve bozulma meydana gelmesi nedeniyle kimlik tespiti yapılamadı.

Ceset, kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yapılan çalışmalar sonucunda cesedin Silivri açıklarında batan 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi.

CESET TAHRİP OLMUŞ

Yapılan incelemelerde uzun süre suda kalan cesette tahriş ve bozulma meydana gelmesi nedeniyle kimlik tespiti yapılamadı. Ceset, kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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