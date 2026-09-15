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Dünya Obama’dan yapay zekaya fren çağrısı! “Kuralları şimdi koymalıyız”
Dünya

Obama’dan yapay zekaya fren çağrısı! “Kuralları şimdi koymalıyız”

Yeniakit Publisher
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Obama’dan yapay zekaya fren çağrısı! "Kuralları şimdi koymalıyız"

Eski ABD Başkanı Barack Obama, yapay zekanın güvenlik, istihdam ve çocuklar üzerindeki etkilerine dikkat çekerek hükümetlerden daha güçlü adımlar atmasını istedi.

Yapay zekanın hızla hayatın her alanına girmesi, gelecek adına kaygı oluşturuyor. Eski ABD Başkanı Barack Obama, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, yapay zekanın güvenlik, istihdam ve çocuklar üzerindeki olası etkilerine karşı hükümetlerin daha fazla adım atması gerektiğini belirtti.

 

“Birlikte belirleyebiliriz”

 Yapay zekanın gelişiminin tamamen durdurulamayacağını belirten Obama, “Yapay zekanın gelişimini ve kullanımının nasıl olacağını birlikte belirleyebiliriz. Bu hafta, yapay zeka alanında öncü araştırma şirketlerinin liderlerinin, geliştirme hızını yavaşlatma gerekliliği konusunda hemfikir olduklarını görmek beni umutlandırdı. Ancak beni daha da umutlandıran şey, bu güçlü yeni teknolojinin nasıl geliştirilmesi gerektiği konusunun kamusal tartışmalarımızın merkezinde yer alması gerektiğine dair giderek artan farkındalık” ifadelerini kullandı.

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