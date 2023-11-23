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Dünya ABD ile Kanada arasındaki sınır geçişleri kapatıldı
Dünya

ABD ile Kanada arasındaki sınır geçişleri kapatıldı

Yeniakit Publisher
2023-11-23 09:53:00 -
ABD ile Kanada arasındaki sınır geçişleri kapatıldı

ABD ve Kanada'yı birbirine bağlayan köprüde bir aracın patlamasının ardından sınır geçişleri kapatıldı.

ABD ve Kanada'yı birbirine bağlayan köprüde bir aracın patlamasının ardından sınır geçişleri kapatıldı.

Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) yapılan açıklamada, Niagara Nehri üzerinde yer alan Rainbow Köprüsü'nde patlama meydana geldiği, sebebinin araştırıldığı belirtildi.

Sınır geçişindeki yetkililer, köprüden geçiş yapan aracın patlamasının ardından tedbir amacıyla Rainbow Köprüsü'ndeki geçişin ve Kanada'nın Ontario eyaletini ABD'nin New York eyaletine bağlayan diğer 3 geçişin kapatıldığını bildirdi.

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