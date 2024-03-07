  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dev operasyonu Bakan Yerlikaya duyurdu! Suç örgütlerine geçit yok

Belediyenin fabrikası ile CHP propagandası! Sandığı gören Ekrem ekmek dağıtıyor

Ünlü ve güvenilir markaların kremlerinde kanserojen şoku!

Bölgede inanılmaz petrol ve doğalgaz yatakları var! Türkiye ile anlaşma kararı aldılar, imzalar atıldı

5 büyükşehir için büyük adım! Bakan Özhaseki açıkladı: 2,5 milyon TL, yüzde 0,69 faiz ve 180 ay vade!

Yerli savunma sanayimiz için sinsi plan devreye sokuldu! Yabancılar pusuda, ayrılanı hemen kapmaya başladı

Soygun var! Şirketin sermayesi 25 bin lira İBB'den aldığı ihale 57 milyon lira!

Ümit Özdağ canlı yayında çalışanı fırçaladı! "Bu ne biçim iş sen sussana!"

Terörist İsrail dalga geçmeye başladı! Ramazan öncesi skandal hareket

Bakan Tunç’tan flaş açıklama! Mısır’a kaçan katilin sonu geldi
Dünya ABD ile İngiltere, Hudeyde'yi vurdu
Dünya

ABD ile İngiltere, Hudeyde'yi vurdu

Yeniakit Publisher
2024-03-07 18:30:00 -
ABD ile İngiltere, Hudeyde'yi vurdu

Dünya üzerinde haydutluk yapan sömürgeci ABD ve İngiltere, Yemen'in batısındaki Hudeyde kentine 2 saldırı düzenledi.

Husilere ait El-Mesire televizyon kanalının haberine göre, ABD ve İngiltere savaş uçakları, Hudeyde kentine bağlı Es-Salif ilçesindeki Ras İsa bölgesine 2 hava saldırısında bulundu.

Saldırılar sonucunda can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi verilmezken, söz konusu gelişme hakkında ABD ve İngilizler tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Hudeyde kenti, Kızıldeniz sahilinde uzun kıyı şeridine sahip olmasının yanı sıra 3 önemli limana ev sahipliği yapıyor. Husilerin kontrolü altındaki Salif sahil bölgesinde de önemli bir liman bulunuyor.

ABD ve İngiltere, Husilerin Kızıldeniz'de İsrail gemileri ve müttefiklerini hedef alan saldırılarına yanıt olarak Hudeyde kentine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Husilerin vurduğu İngiliz gemisi Kızıldeniz'de battı
Husilerin vurduğu İngiliz gemisi Kızıldeniz'de battı

Gündem

Husilerin vurduğu İngiliz gemisi Kızıldeniz'de battı

Kızıldeniz'de tansiyon düşmüyor
Kızıldeniz'de tansiyon düşmüyor

Gündem

Kızıldeniz'de tansiyon düşmüyor

Gerilim düşmüyor! Kızıldeniz'de Yunanistan gemisine füze saldırısı: İlk can kaybı yaşandı
Gerilim düşmüyor! Kızıldeniz'de Yunanistan gemisine füze saldırısı: İlk can kaybı yaşandı

Dünya

Gerilim düşmüyor! Kızıldeniz'de Yunanistan gemisine füze saldırısı: İlk can kaybı yaşandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23