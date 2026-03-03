  • İSTANBUL
ABD halkı ikiye bölündü: "İran'a yönelik saldırılar durdurulmalı"
Dünya

ABD halkı ikiye bölündü: "İran'a yönelik saldırılar durdurulmalı"

Washington Post (WP) tarafından yapılan son ankete göre, ABD vatandaşlarının yüzde 47'si Washington'ın İran'a yönelik saldırıları durdurması gerektiğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 51'i ise askeri eylemlerin ülkenin uzun vadeli güvenliğine katkı sağlamayacağı görüşünde birleşti.

Washington Post gazetesinin 1003 katılımcı ile gerçekleştirdiği anket, ABD kamuoyunun İran saldırılarına bakış açısını ortaya koydu. ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu verdiği saldırı talimatına destek yüzde 22'de kalırken, katılımcıların yüzde 39'u operasyonlara şiddetle karşı çıktığını belirtti. Halkın yüzde 40'ı ise iki ülke arasında geniş çaplı bir savaş çıkmasından "çok endişeli" olduğunu ifade etti.

UZUN VADELİ GÜVENLİK SORGULANIYOR

Ankette, askeri eylemlerin ABD'nin güvenliğine etkisi de soruldu. Katılımcıların yüzde 51'i bu girişimlerin uzun vadede ülkeye bir katkı sağlamayacağını savunurken, yüzde 49'luk kesim karşıt görüş bildirdi. Öte yandan, katılımcıların sadece yüzde 31'i İran lideri Ali Hamaney'in öldürülmesiyle Trump yönetiminin stratejik hedeflerine ulaştığını düşünüyor.

KANLI BİLANÇO: 555 ÖLÜ, 747 YARALI

28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail saldırıları sonrasında İran, Katar, BAE ve Bahreyn gibi ülkelerdeki ABD üslerini hedef alarak karşılık vermişti. İran Kızılayı, bombardımanlar sonucunda ülke genelinde yaşanan insani dramın boyutlarını şu rakamlarla açıkladı:

"Ülkeye yönelik bombardımanlarda şu ana kadar 555 kişi hayatını kaybetti, 747 kişi ise yaralandı." Hayatını kaybedenler arasında Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey devlet yetkilisi de bulunuyor.

