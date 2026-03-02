  • İSTANBUL
Gündem Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz ile görüştü: Savaş küresel güvenliği tehdit ediyor
Gündem

Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz ile görüştü: Savaş küresel güvenliği tehdit ediyor

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz ile görüştü: Savaş küresel güvenliği tehdit ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile gerçekleştirdiği görüşmede, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalı süreci ele aldı. Erdoğan, bölgedeki ateşin küresel güvenliği sarstığını vurgulayarak, tarafların acilen diyalog zeminine dönmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile görüştü. Görüşmede, İran’a yönelik saldırılar ve sonrasındaki çatışmalı süreç ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede İran’a yönelik saldırılar ve sonrasındaki çatışmalı süreç ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgedeki çatışmaların bölgesel ve küresel güvenliği olumsuz etkilediğini belirtti.

Erdoğan, bölgede kalıcı sükuneti sağlamak için barış odaklı temasları artırmanın ve tarafları diyalog zeminine dönmeleri için teşvik etmenin mühim olduğunu da ifade etti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mesut Sarp

Amerika azgın savaşçı davranışıyla dünya barışını tehdit ediyor. Rusya'da aynı tavrını Ukrayna'da sürdürmekte. Türkiye derhal Amerikan askeri üslerini kapatmalıdır. NATOda kalmamızın ABD üsleri ile bi alakası yoktur.
