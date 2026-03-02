Asya ülkesinde Hamaney isyanı: Neden İran'a başsağlığı dilemiyoruz, İsrail ve ABD'den mi korkuyoruz?
Hindistan milletvekili Sanjay Raut ülkesinin İran lideri Ali Hamaney'in ölümü sonrası Tahran'a başsağlığı dilemesi gerektiğini savundu.
Hindistan milletvekili Sanjay Raut ülkesinin İran lideri Ali Hamaney'in ölümü sonrası Tahran'a başsağlığı dilemesi gerektiğini savundu.
Sanjay Raut, Pazartesi günü Başbakan Narendra Modi'ye İran-İsrail çatışmasına müdahale etmesi ve savaşa son vermesi çağrısında bulundu. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesiyle ilgili hükümetin sessizliğini eleştiren Raut, Hamaney'i Hindistan'ın "gerçek bir dostu" olarak nitelendirdi.
Gazetecilere konuşan Raut, "Modi, İran-İsrail çatışmasını durdurmalıdır. Modi ji, dostlarına bunu durdurmalarını söylemelidir. İran'ın Yüksek Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail hariç tüm dünya tarafından tanınıyordu.
Ülkemizi her zaman destekleyen, Hindistan'ın gerçek bir dostuydu. Böyle bir lider öldürüldüğünde, Hindistan Başbakanı ve Cumhurbaşkanı başsağlığı dilemelidir. Kimden korkuyorlar – İsrail'den mi yoksa Başkan Trump'tan mı?” dedi.
Bu çağrı, İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a düzenlediği ve "Kükreyen Aslan Operasyonu/Destansı Öfke Operasyonu" olarak bilinen ortak füze saldırısının ardından artan gerilimler arasında geldi. Hem ABD Başkanı Donald Trump hem de İran devlet medyası, saldırılarda Ayetullah Ali Hamaney'in kızı, torunu, gelini ve damadıyla birlikte öldürüldüğünü doğruladı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23