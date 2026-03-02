AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İran'a saldırılara tepki: Rejim değişikliği facialara yol açar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:

SALDIRI HUKUKA AYKIRIDIR

İran'la gerilimi uzun süredir takibimizdeydi... Saldırı hukuka aykırıdır. Müzakereler devam ederken böyle bir saldırının yapılması, çözüm üretme stratejisini askıya almıştır.

Zor zamanda İran halkının yanındayız. Bir ülkeye saldırı için o ülkenin rejimi bahane edilemez. Masa kuruluyken saldırı kabul edilemez. Bu yanlışın ısrarla tekrar edilmesi, küresel düzeye sıçrayacak bir savaş mekaniğinin çalıştırılması son derece yanlış olmuştur.

Düzenin tamamen ortadan kalktığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Liderlere suikast ile karşı karşıyayız.

Kimsenin rejim değişikliği dayatma hakkı yok. Rejim değişikliği gibi konular facialara yol açar."

