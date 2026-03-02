Herkesi şaşkına çeviren karar: İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor!
İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, ülkesinin askeri üslerinin ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına kesinlikle yardım sağlamadığını duyurdu. Bakan Robles, askeri üslerin yalnızca uluslararası hukuk çerçevesinde kullanılabileceğini vurguladı. Robles, "ABD uçakları, İran'daki saldırılarla ilgili herhangi bir bakım veya destek operasyonu gerçekleştirmemiştir ve gerçekleştirmeyecektir." dedi.