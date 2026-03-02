Savaşın soğuk yüzü: İran Katar'daki tesisleri vurdu! Avrupa doğal gaza yüzde 40 zam yaptı

  • İSTANBUL
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve Tahran’ın misillemesi sonrası Hürmüz Boğazı’nda tanker trafiğinin aksaması ve üzerine İran’ın Katar’daki sıvı doğal tesislerini vurması sonucu Avrupa’da doğal gaz fiyatları haftanın ilk gününde yüzde 40 zamlandı.

İran'ın Körfez'deki enerji tesislerine saldırmaya başlamasıyla savaşın ekonomik faturası bir hayli artmaya başladı. İran, Katar Enerji şirketine ait Ras Laffan rafinerisini iki Şehit tipi kamikaze İHA ile vurdu. Dünyanın LNG üretiminin yüzde 20'sini karşılayan rafineride yangın çıkması üzerine üretim durduruldu. Bunun üzerine Avrupa bölgesindeki LNG fiyatları yüzde 40 arttı. Bu saldırı İran'ın vurduğu ikinci kritik enerji üretim tesisi oldu. İran, Suudi  Arabistan'daki ARAMCO üssünü de vurmuştu. Orta Doğu’da tırmanan gerilim enerji piyasalarını sert şekilde etkiledi. ABD ve İsrail’in İran’a düzenlediği ortak saldırıların ardından Tahran’ın karşılık vermesi, küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatında kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’ndaki tanker geçişlerini ciddi biçimde azalttı. 

AB'NİN GAZ STOKLARI EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Tüm bu gelişmeler üzerine Avrupa doğal gaz vadeli kontratları yüzde 40 artarak megavatsaat başına 45 euroya yükseldi ve son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı. Sabah saatlerinde yüzde 22 olan yükseliş, gün içinde ivme kazanarak yüzde 40'a çıktı. Riskler, Avrupa Birliği’nde gaz depolama seviyelerinin görece düşük seyretmesiyle daha da büyüyor. AB gaz stokları şu anda yüzde 31’in altında bulunurken, geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 40 seviyesindeydi.

