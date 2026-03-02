  • İSTANBUL
SON DAKİKA
AFAD duyurdu! Malatya'da korkutan deprem
Yaşam

AFAD duyurdu! Malatya'da korkutan deprem

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
AFAD duyurdu! Malatya'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 17.52'de Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD, Malatya'nın Battalgazi ilçesi merkezli 4.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

AFAD tarafından yapılan bilgilendirmeye göre Malatya'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem medyana geldi. Battalgazi ilçesi merkezli 17.52 sıralarında yaşanan sarsıntının derinliği 8.94 km olarak ölçüldü.

